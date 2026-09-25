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MHP il yönetimi Yenişehir ziyaretinde birlik mesajı verdi

MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile Başkan Vekili İsmail Şenol, Yenişehir teşkilatını ziyaret ederek birlik ve saha çalışmalarını ele aldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Merve Çelik

MHP il yönetimi Yenişehir ziyaretinde birlik mesajı verdi

ziyaretin gündemi:

MHP Bursa İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Şenol ile birlikte MHP Yenişehir İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette teşkilatın saha faaliyetleri, yürütülen çalışmalar ve Yenişehir'in güncel gündemi ele alındı.

teşkilat çalışmaları ve saha değerlendirmesi:

Toplantıda il ve ilçe yönetiminin sahadaki koordinasyonu ile örgütsel çalışmalarda gelinen nokta konuşuldu. Katılımcılar, saha faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve teşkilat içi iletişimin güçlendirilmesi gerektiği noktasında görüş birliğine vardı.

birlik ve beraberlik vurgusu:

MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İl Başkanı Özcanbaz, il yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Vekili Şenol'a teşekkür etti. Noyin toplantıda birlikte güçlü, omuz omuza, aynı ülkü ve dava şuuru ile liderimizin izinde, Üç Hilal’in gölgesinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, teşkilat içinde birlik mesajını pekiştirmeye ve saha çalışmalarına yönelik koordinasyonu artırmaya hizmet ettiği belirtildi. Katılımcılar, önümüzdeki dönemde ortak çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayarak yerel gündem ve örgütsel hedefler üzerinde mutabık kaldı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) BURSA İL BAŞKANI MEHMET EMİN ÖZCANBAZ, BERABERİNDEKİ İL YÖNETİM...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) BURSA İL BAŞKANI MEHMET EMİN ÖZCANBAZ, BERABERİNDEKİ İL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ İSMAİL ŞENOL İLE BİRLİKTE MHP YENİŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞI’NI ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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