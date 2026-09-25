MHP Kayseri il yönetimi yeni hizmet dönemine dua ve adakla başladı

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 15. Olağan İl Kongresi sonrasında belirlenen il yönetimi, yeni çalışma dönemine dini programla başladı. Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nde düzenlenen etkinliğe MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il yönetimi üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Programa ilişkin ayrıntılar:

Programda ilk olarak türbe önünde dua edilirken, törende adak kurbanı kesimi yapıldı. Katılımcılar hem kuruluş geleneğine uygun bir ortak ruh hali oluşturdu hem de yeni döneme yönelik birlik vurgusu yaptı. Etkinlik, yerel teşkilatın hem manevi hem de organizasyonel açılışını simgeledi.

Yönetimin hedefleri ve açıklamalar:

Etkinlikte konuşan İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, kongre sonrası yaptıkları çalışmalara değinerek yeni yönetimin oluşturulduğunu açıkladı. Kalın ayrıca partinin Kayseri teşkilatlarının önemine vurgu yaptı ve sahada aktif olacaklarını belirtti. Konuşmasında partinin teşkilat yapısına ve hizmet anlayışına dikkat çekti. Başkan Kalın'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler şu şekilde:

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 15. Olağan İl Kongremiz neticesinde dün akşam yapmış olduğumuz toplantıda il divanımızı, il disiplin kurulumuzu ve çalışma komisyonlarımızı oluşturduk. Tabi ki her zaman için söylüyoruz, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri’nin en büyük siyasi organizasyonudur. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri teşkilatları liderimizin de söylediği gibi Ülkücü Milliyetçi Hareket’in omurgasını oluşturan teşkilatlardır. Biz bu her iki şiara sadık kalarak, kendi hedeflerimizi, önceliklerimizi belirterek ve sahada yapmayı planladığımız çalışmalara uygun bir yönetim kurulu, uygun bir il divanı oluşturduk, hazırladık. Bundan sonra daha önce defalarca kez söylediğimiz gibi ve ortaya da koyduğumuz gibi çalışmalarımızda, gündüz oturmadan, gece uyumadan Kayseri’miz, Kayserili hemşehrilerimiz için Ülkücü Milliyetçi Hareket’in bu zamana kadar Kayseri’de hizmet etmiş her bir ferdi için sahada olmaya devam edeceğiz. Milletimizin, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Program, yeni yönetimin saha ağırlıklı çalışma niyetini ve yerel halkla olan bağını güçlendirmeyi amaçlayan ritüel mahiyetindeki açılış etkinliği olarak tamamlandı.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ KAYSERİ 15. OLAĞAN İL KONGRESİ SONRASINDA SEÇİLEN İL YÖNETİMİ, YENİ HİZMET DÖNEMİNE DUALARLA BAŞLADI