MHP konvoyunda Afşin-Göksun kara yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan ile birlikte ilçedeki ziyaretlere çıkan konvoyun Afşin-Göksun kara yolunda geçirdiği trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre kaza Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre kamyonda bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralananların durumu ve müdahale:

Kazada yaralanan Zuhal Karakoç, Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Karakoç'un sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi. Karakoç'un buradan da hava ambulansı ile Ankara'ya nakledilmesinin beklendiği kaydedildi.

Olayla ilgili olarak yetkililerden gelen bilgiler doğrultusunda gelişmeler takip ediliyor.

MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı