MHP Salihli’de yönetim değişti: Zeki Kayda ilçe başkanı olarak atandı

MHP Salihli ilçe başkanlığına atama yapıldı:

Manisa’nın Salihli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi yönetiminde değişim yaşandı. Geçmiş dönem Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Merkezi tarafından Salihli İlçe Başkanlığı görevine atandı. Karar, Salihli ilçe kongresinin iptalinin ardından ve Manisa İl Kongresi sonrasındaki değerlendirmeler doğrultusunda alındı.

yeni yönetim kurulu açıklandı:

MHP Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yüksel Okal, Sabri Demir, Havva Nevin Dinç, Hatice Balcı, Tayfun Demirdoğan, Ahmet Efe, Harun Süner, Şerafettin Karabulut, Erkan Baştimur, İbrahim Kahraman, Okan Özdoğan, Mehmet Şakir Çiçek, İrfan Demir, Rasim Paşa, Mevla Gültekin, Mehmet Balcı, Ufuk Uludağ, Şadi Ekimoğlu, Ercan Yıldız, Süleyman Kızıltuğ, Memduh Avşar, Serkan Kaplan, Osman Güner, Ufuk Dönmez, Ömer Er, Hakan Kaya, Mehmet Fatih Sarıkaya, Mert İnci, Hamdi Çıtak, Mustafa Kartal, Vedat Ateş, İlyas Saltık, İsmail Zeybek, Ali Erkısa, İsa Uyar, Niyazi Berk Yıldırım ve Hasan Özer.

Yönetim kurulunun ilk toplantısında görev dağılımının yapılacağı ve öncelikli çalışma planlarının belirleneceği öğrenildi. Atama süreci, ilçedeki siyasi aktörlerin ve teşkilat üyelerinin yakından takip ettiği bir dönemeci kapatırken yeni ekip sahada organizasyon ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Salihli için çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanan Zeki Kayda, ilçede parti çalışmalarını canlandırma ve yerel ihtiyaçlara yönelik adımlar atma niyetinde olduklarını belirtti. Genel Merkez kararıyla başlayan yeni dönem, önümüzdeki günlerde yapılacak görev dağılımı ve planlamalarla somut adımlara dönüşecek.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE MHP İLÇE BAŞKANLIĞINA GENEL MERKEZ TARAFINDAN GEÇMİŞ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANI ZEKİ KAYDA ATANDI.