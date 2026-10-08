MHP Selendi teşkilatı eski başkanını uğurluyor

MHP Selendi teşkilatı üzüntü içinde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi camiası, partinin eski ilçe başkanlarından Tahsin Yılmaz'ın vefatıyla sarsıldı. Bir süredir tedavi gördüğü Selendi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Yılmaz'ın ölümü, ailesi ve yakın çevresinin yanı sıra parti teşkilatında da derin bir üzüntüye neden oldu.

Partideki görev süresi ve hatırlananlar:

Tahsin Yılmaz, 2002-2004 yılları arasında MHP Selendi İlçe Teşkilatı'nda ilçe başkanlığı görevini yürütmüştü. Görev yaptığı döneme ilişkin anlar ve teşkilattaki çalışmaları, partililer arasında sıkça anılmakta; Yılmaz, yerel siyaset sahnesinde aktif bir isim olarak hatırlanıyor.

Cenaze töreni ve aile bilgileri:

Üç çocuk babası olan Yılmaz için cenaze namazının 9 Ekim 2026 Cuma günü, Cuma namazının ardından kılınacağı bildirildi. Cenaze namazının ardından merhumun yakınlarının isteği üzerine aile kabristanlığında toprağa verileceği açıklandı.

Yılmaz'ın vefatı, Selendi'deki siyasi ve sosyal çevrelerde taziyelere ve tespit edilen programlara dönüşüyor; aile ve MHP teşkilatı, taziyeleri kabul edeceklerini duyurdu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) SELENDİ ESKİ İLÇE BAŞKANI TAHSİN YILMAZ, BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ SELENDİ DEVLET HASTANESİ’NDE HAYATINI KAYBETTİ.