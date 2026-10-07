MHP'den Amasya için halk ekmek çağrısı

MHP'nin basın toplantısı ve tespitleri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Amasya teşkilatı, kent merkezinde ekmek fiyatlarının çevre illere göre daha yüksek olduğunu gerekçe göstererek halk ekmek uygulamasına geçilmesini istedi. İl Başkanı Oğuzhan Sakızcı düzenlenen basın toplantısında, parti yöneticilerinin komşu illere yaptığı incelemelerin sonuçlarını paylaştı.

Komşu illerle fiyat karşılaştırması:

Sakızcı'nın açıkladığı tespitlere göre, Tokat'ta belediye tarafından satılan halk ekmeği 7,5 TL, Çorum'da 10 TL, Samsun'da ise 13 TL fiyatlandırılıyor. Buna karşın Amasya merkezde ekmek fiyatının 18 TL olduğunu vurgulayan Sakızcı, fiyat farklılığının vatandaşlar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Yerel yönetim farklılıkları ve talep:

Parti başkanı ayrıca, 210 gramlık ekmek fiyatının Suluova ilçesi (MHP'li belediye) için 13 TL, Amasya merkez (Yeni Parti'li belediye) için 18 TL olduğuna dikkat çekti. Sakızcı, "Vatandaşımızın şu anda en büyük derdi ekmek. Uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir ekmek herkesin hakkıdır" ifadelerini kullanarak belediyeden halk ekmek uygulamasına geçilmesini talep etti.

MHP'nin çağrısı, kent içinde fiyat eşitsizliğine dair tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Parti yetkililerinin sunduğu yerel karşılaştırmalar, temel gıda maddelerindeki fiyat farklılıklarının yerel politikalar ve uygulamalarla doğrudan ilişkili olabileceğini işaret ediyor. Taleplerin nasıl karşılanacağı ve belediyenin tepki vereceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

ÇEVRESİNDEKİ ÜÇ KOMŞU ŞEHİRDEN DAHA PAHALIYA EKMEK SATILAN AMASYA’DA MHP, 18 TL’LİK EKMEK FİYATINA TEPKİ GÖSTEREREK HALK EKMEK UYGULAMASINA GEÇİLMESİ ÇAĞRISI YAPTI.