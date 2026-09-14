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MHP'den Vezirköprü'ye ziyaret: yeni ilçe başkanına başarı ve birlik mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Samsun heyetiyle Vezirköprü'de yeni ilçe başkanı Hasan Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 20:37

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EDİTÖR: Caner Şahin

MHP'den Vezirköprü'ye ziyaret: yeni ilçe başkanına başarı ve birlik mesajı

MHP heyeti Vezirköprü'de yeni ilçe başkanını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, MHP Vezirköprü İlçe Başkanlığına atanan Hasan Doğru'yu hayırlı olsun dilemek için ziyaret etti. Görüşme, MHP Samsun teşkilatının ilçe ziyaretleri kapsamında gerçekleşti.

Ziyaretin kapsamı:

Ziyarete MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur ve İl Başkan Yardımcısı Hasan Güler de eşlik etti. İl başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe teşkilatlarında yaşanan görev değişikliklerinin ardından üst düzey heyetlerin hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Beklenti ve teşekkürler:

Burhan Mucur, yeni görevlere başlayan teşkilat mensuplarına başarı dileklerini iletti. Milletvekili İlyas Topsakal ise Hasan Doğru'ya yeni görevinde başarılar dileyerek teşkilat çalışmalarının birlik ve beraberlik içinde sürdürüleceğini vurguladı.

Ayrıca önceki dönem MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Aslan'a görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar için teşekkür edildi. Yeni ilçe başkanı Hasan Doğru ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Topsakal ve Mucur'a teşekkür etti ve yeni dönemde fedakarca çalışacaklarını belirtti.

Ziyaret, ilçedeki Vezirköprü yazısının önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ İLYAS TOPSAKAL...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ İLYAS TOPSAKAL, MHP VEZİRKÖPRÜ İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE GETİRİLEN HASAN DOĞRU’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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