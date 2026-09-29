MHP'li Ersoy'un adalet vurgusu: futbolda güven ve şeffaflık talebi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy açıklama yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türk futbolunda süren tartışmalar bağlamında daha önce yaptığı uyarıları sosyal medya üzerinden yeniden gündeme taşıdı. Ersoy, yaşanan gelişmelerin kendilerine haklılık kazandırdığını savundu.

Ersoy'un mesajı:

Ersoy paylaşımında, aylar önce dile getirdikleri soru işaretlerine dikkat çekti ve geçmişte sorduğu "Bizim bilmediğimiz bir şey mi VAR?" ifadesini anımsattı. Ayrıca "Biz o gün de adalet istiyorduk, bugün de" sözleriyle adalet talebini yineledi.

TFF ve MHK'ye yönelik çağrılar:

Milletvekili, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik defalarca seslendiklerini, "Emeklerimiz zayi ediliyor" diyerek daha önce uyarılarda bulunduklarını hatırlattı. Ersoy, Türk futbolunda adalet ve güven sağlanması adına gösterdiği hassasiyet için Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür ederek, sormakta haklı olduklarını vurguladı.

Ersoy'un açıklaması, futbol çevrelerinde devam eden tartışmalar ve kurumlara yönelik beklentiler açısından dikkate değer bulunuyor; milletvekili, adalet ve güven konusundaki ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, TÜRK FUTBOLUNDA YAŞANAN TARTIŞMALAR ÜZERİNDEN MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) VE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU’NA (TFF) YÖNELİK DAHA ÖNCE YAPTIKLARI ÇAĞRILARI HATIRLATTI.