MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

konvoyda kaza:

Kahramanmaraş'ta, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri sonrası yola çıkan konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Olay, Afşin-Göksun kara yolu üzerinde gerçekleşti. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

kaza yeri ve ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre kazada yaralananlar arasında milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförü de bulunuyor. Kazanın oluş şekline dair resmi bir ayrıntı henüz paylaşılmadı; olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastanelere sevk gerçekleştirdi. Güvenlik birimleri olay yerinde inceleme başlattı; kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı