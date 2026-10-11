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MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin-Göksun kara yolunda MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Hakan Arslan

MHP'li konvoyda Afşin-Göksun yolunda kaza: bir kişi öldü, dört kişi yaralandı

konvoyda kaza:

Kahramanmaraş'ta, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri sonrası yola çıkan konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Olay, Afşin-Göksun kara yolu üzerinde gerçekleşti. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

kaza yeri ve ilk bilgiler:

Edinilen bilgiye göre kazada yaralananlar arasında milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförü de bulunuyor. Kazanın oluş şekline dair resmi bir ayrıntı henüz paylaşılmadı; olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve hastanelere sevk gerçekleştirdi. Güvenlik birimleri olay yerinde inceleme başlattı; kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Yetkililerden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.

MHP&#039;li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

MHP'li milletvekili ve il başkanının konvoyunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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