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MHP'li Özdemir'den KKTC ile ortak soruşturma çağrısı

MHP'li İsmail Özdemir, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili KKTC makamlarıyla eş zamanlı, titiz bir soruşturma ve arama-kurtarma çalışması beklediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 23:44

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EDİTÖR: Emre Koç

MHP'li Özdemir'den KKTC ile ortak soruşturma çağrısı

MHP'li vekilden olayla ilgili kapsamlı inceleme talebi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin batmasına ilişkin açıklama yaptı. Özdemir, yaşananların toplumda derin üzüntü yarattığını belirterek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Arama-kurtarma çalışmalarına vurgu:

Özdemir, paylaşımında Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i arayarak başsağlığı ilettiğini hatırlattı. Açıklamada, kazanın Girne Limanı'ndan hareket eden özel bir firmaya ait yolcu gemisinin seyrüseferine başladıktan yaklaşık 4 mil sonra alabora olup battığı bilgisi yer aldı. Özdemir, kayıp vatandaşların bir an önce bulunması için hem deniz hem hava unsurlarının KKTC makamlarıyla eş zamanlı ve kararlı biçimde çalışmasının önemine dikkat çekti.

Soruşturma ve dayanışma çağrısı:

Özdemir, 'Hepimizi derin bir üzüntüye boğan bu acı olayın her yönüyle aydınlatılması için ülkemizle beraber KKTC makamlarının da çalışmalarını titizlikle yürütmesi beklentimizdir' ifadelerine yer verdi. Ayrıca, arama-kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sunulmaya hazır olduğunun iletildiğini belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, merhumların yakınlarına, aziz millete ve KKTC halkına başsağlığı iletti. Yaralılara acil şifalar temenni eden Özdemir, kayıplara biran evvel ulaşılması için umut ve dualarını iletti.

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütülmesi, arama-kurtarma koordinasyonunun güçlendirilmesi ve yaşananların aydınlatılması yönündeki talepler, hem siyasi kanattan hem de afet yönetimi açısından öncelikli bir gündem maddesi olarak öne çıktı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ&#039;NDE (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA YOLCU GEMİSİNİN BATMASI SONRASINDA...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NDE (KKTC) GİRNE AÇIKLARINDA YOLCU GEMİSİNİN BATMASI SONRASINDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR; "HEPİMİZİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYE BOĞAN BU ACI OLAYIN HER YÖNÜYLE AYDINLATILMASI İÇİN ÜLKEMİZLE BERABER KKTC MAKAMLARININ DA ÇALIŞMALARINI TİTİZLİKLE YÜRÜTMESİ BEKLENTİMİZDİR" DEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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