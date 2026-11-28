MHP'nin yağmur stratejisiyle 2028 vizyonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de düzenlenen programda partinin yeni stratejisini ve gündeme ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Melikgazi ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Enes Ertuğrul Kalın, il yöneticileri, partililer ve ilçe muhtarları katıldı.

Özdemir, konuşmasında son dönemde tartışma yaratan "fon" sürecine ve borsa üzerinde yaşanan spekülatif hareketlere dikkat çekerek bu gelişmelerin demokrasi ve kamusal güven açısından sakıncalarını vurguladı. Devlet adamlığı sorumluluğunun ağır bir yük olduğunu belirten Özdemir, bu çerçevede adli sürecin önemine işaret etti.

fon süreci, borsa ve devlet adamlığı:

Özdemir, yerel yönetimlerde gündeme gelen yolsuzluk iddiaları ve borsaya ilişkin spekülatif işlemlerin toplum nezdinde yaygın bir rahatsızlık yarattığını söyledi. Konuşmasında, 10 Eylül 2026'da Rize'de yapılan açıklama ile önümüzdeki seçimler arasındaki zamanlamaya işaret ederek, olumsuz gelişmelerin tesadüfi zamanlamasının sorgulanması gerektiğini belirtti.

Bu süreçte adli mercilerin sürdürdüğü tahkikatların ve borsadan etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik adımların önemli olduğunu söyleyen Özdemir, yaşananlardan çıkarılması gereken derslerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, MHP içinde daha önce vurgulanan arınma anlayışının bu olaylarla birlikte öneminin yeniden öne çıktığını kaydetti.

Yağmur Stratejisi ve 7 temel mesele:

Özdemir, partinin ülke gündemini önceleyen yeni dört aşamalı stratejisinin adının Yağmur Stratejisi olduğunu duyurdu. Bu strateji kapsamında MHP'nin 2028 hedefi, yasamada Erdoğan, yürütme organında ise MHP ve küresel ölçekte Türk Asrı şiarıyla hareket edilmesi olarak özetlendi.

Stratejinin seçim hedefini ve siyasi duruşunu anlatırken, Özdemir MHP'nin Cumhur İttifakı çerçevesinde Türkiye'nin bekası, güçlenmesi ve refahının artırılmasına yönelik kararlı tutumunu sürdürdüğünü vurguladı. Bu bağlamda partinin önceliğinin milletin hizmeti olduğunu tekrar etti.

Özdemir, MHP'nin çözmeyi taahhüt ettiği 7 temel meseleyi şöyle sıraladı: eğitim ve istihdam, yoksulluk, yolsuzluk, adalet sistemi, orta sınıfın güçlendirilmesi, basınla ilgili sorumluluklar ve terörsüz Türkiye. Önümüzdeki bir yılı aşkın dönemde bu alanlarda kalıcı ve nitelikli çözümler üretme kararlılığı olduğunu belirtti.

Toplantıda ayrıca MHP'nin yerel teşkilatlanma ve seçime hazırlık süreçlerine dair yaklaşımı ile milletin karşısına Cumhur İttifakı ile çıkarken taşıdığı hizmet anlayışının devam edeceği vurgulandı. Özdemir, tüm çalışmaların ülke menfaati gözetilerek yürütüleceğini ifade etti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL ÖZDEMİR (ORTADA), GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU. GÜNDEMİ YAKINDAN İLGİLENDİREN 'FON' KONUSUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNAN ÖZDEMİR; "FON SÜRECİNDE YAŞANANLAR; SİYASİ ÇEVRELERE DE TÜRKİYE'YE DE BÜYÜK BİR İBRETLİK VE DERS NİTELİĞİNDEKİ SONUÇLARI KARŞIMIZA GETİRMEKTEDİR" DEDİ.