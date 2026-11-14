Microsoft temel ağ sorununu giderdi, uygulamalarda kademeli toparlanma sürüyor

Microsoft'ün açıklaması

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, dün başlayan küresel hizmet kesintisinin büyük ölçüde giderildiğini duyurdu. Outlook, Teams, Copilot ve diğer uygulamalarda yaşanan aksaklıkların kaynağına yönelik incelemelerin devam ettiği, ancak hizmetlerde belirgin bir toparlanma ve istikrar gözlendiği belirtildi.

Neden ortaya çıktı:

Şirket, olayın siber güvenlik veya yapay zeka ile ilgili olmadığını ve temel sorunun yakın zamanda yapılan bir ağ değişikliğinin ardından ortaya çıktığını açıkladı. Ayrıca sorunla daha önceki bir ağ kapasitesi yükseltmesi sırasında yaşanan bir durumun ilişkili olduğu ifade edildi.

Hizmetlerin geri yüklenmesi ve sonraki adımlar:

Microsoft, temel sorunu çözdük mesajını vererek kalan müşterilere ve bölgelere hizmeti geri getirmeye devam ettiklerini bildirdi. Şirket, yoğun talep nedeniyle servisleri kademeli olarak yeniden başlattıklarını ve incelemeler tamamlandığında detaylı bir rapor sunacaklarını kaydetti.

Firma ayrıca müşteriler ve ortaklar için oluşan aksaklıktan dolayı üzüntü duyduklarını vurguladı ve hizmetlere duyulan güvenin farkında olduklarını belirterek bu sorumluluğu ciddiyetle ele aldıklarını ekledi.

ABD MERKEZLİ TEKNOLOJİ ŞİRKETİ MİCROSOFT, OUTLOOK E-POSTA HİZMETİ, TEAMS, YAPAY ZEKA DESTEKLİ COPİLOT VE DİĞER UYGULAMALARDA KESİNTİYE YOLAN TEMEL SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEREK, "HİZMETLERİMİZDE GENİŞ ÇAPLI BİR İYİLEŞME VE İSTİKRAR GÖRÜYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.