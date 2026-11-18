Olayın seyri ve iddianame:

5 Haziran 2024'te Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde gerçekleştirilen mide balonu işleminde, üniversite öğrencisi Ali Can Gül kalp atışlarının yavaşlaması ve solunumunun durması sonucu hayatını kaybetti. Savcılık soruşturmasını tamamlayarak, operasyona giren genel cerrahi uzmanı Dr. Doğan E. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede, işlem sırasında mideye yerleştirilen balonun şişirilme sürecinde Gül'ün kalp ritminin bozulduğu, balonun geri çekilmeye çalışıldığı ancak patlatılmadan ağızda bırakıldığı, anestezi uzmanı Dr. Süleyman Güneş'in çağrılmasıyla balonun ağzında fark edilip patlatıldığı ve tüm müdahalelere rağmen Gül'ün kurtarılamadığı anlatılıyor.

Adli Tıp raporu ve tıbbi değerlendirme:

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu raporu, balonun mide yerine yemek borusunda şişirildiğini ve bunun "tıbbi uygulama hatası" olduğunu belirtiyor. Raporda, balonun anestezi uzmanı tarafından işlem sırasında fark edilip patlatıldığı; ancak balonu ilk yerleştiren ve işlemi yapan kişinin balonu acil olarak çıkarması gerektiği vurgulanıyor. Kurul, tıbbi uygulama hatası ile Gül'ün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu kanaatine vardı.

Arızalı cihaz ve savcılığın değerlendirmesi:

Olay sonrası yapılan incelemede, kullanılan endoskopi cihazının işlem sırasında 20-30 saniye çalıştıktan sonra bağlantısının kesildiği tespit edildi. Cihaz için olaydan yaklaşık bir hafta sonra arıza bildirim formu düzenlendi. İddianamede, Dr. Doğan E.'nin işlem öncesinde cihaz kontrolü için teknik personeli çağırdığı; savcılığın ise cihazda sorun olduğunun bilinmesine rağmen işleme devam edilmesini eylemin değerlendirme unsurlarından biri olarak kaydettiği yer alıyor.

Savcılık gerekçesinde, cihazın arızalanması sonrası balonun yemek borusunda şişirilmesi ve şişkin halde ağızda bekletilmesi gibi hususların, doktorun fiilinin "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirilmesini desteklediği belirtildi.

Soruşturma süreci, tutuklama ve itirazlar:

Dr. Doğan E., 18 Haziran 2025'te gözaltına alındı, 19 Haziran 2025'te tutuklandı ve 22 Ekim 2025'te tahliye edildi. Savcılık, şüphelinin TCK'nın 85/1 ve 22/3 maddeleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan anestezi uzmanı Dr. Süleyman Güneş ve anestezi teknisyeni Yonca Yaprak Öztürk hakkında kusur bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ayrıca, Dr. Doğan E. hakkında yürütülen "sağlık meslek mensuplarının gerçeğe aykırı belge düzenlemek" soruşturmasında da suç unsuru bulunmadığı bildirildi.

Gül'ün babası Hasan Gül, avukatı Erdal Kaya aracılığıyla iddianameye itiraz etti. İtiraz dilekçesinde işlemin arızalı cihazla yapılması, gerekli tetkiklerin tamamlanmaması ve balonun yanlış yere yerleştirilmesi gibi hususlar öne sürülerek eylemin "olası kastla öldürme" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu. Baba Gül, iddianamenin iadesini, aksi halde dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini ve şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

MERSİN’DE ÖZEL BİR HASTANEDE MİDE BALONU TAKILMASI SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ALİ CAN GÜL’ÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA TAMAMLANDI.