Mide kanserinde yeni dönem: solid tümörlerde onaylanan ilk CAR-T tedavisi

yatıştan onaya: CAR-T tedavisinde solid tümörlerde kırılma:

Kan kanserlerinde uzun süredir kullanılan CAR-T hücre tedavileri, solid tümörlere uygulanabilirlik açısından önemli ilerleme kaydetti. Medicana Sağlık Grubu Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tek, özellikle mide kanserinde geliştirilen ve Claudin18.2 hedefli Satri-cel adlı otolog CAR-T ürününün Haziran 2026'da Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi (NMPA) tarafından onaylanmasının, alanda bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

Mide kanseri, dünya genelinde yılda yaklaşık 970 bin yeni vaka ve 660 bin ölümle sık görülen bir kanser türü. Hastalık yükünün yaklaşık %47'si Çin'de toplanırken ileri evre hastalarda beş yıllık sağkalım oranının %10'un altında olması, yeni tedavi yaklaşımlarına olan ihtiyacı artırıyor.

neden Claudin18.2 hedef alındı:

CAR-T uygulamalarının solid tümörlerde karşılaştığı temel zorluklar, tümör hücrelerinin heterojen yapısı ve tümörü çevreleyen mikroçevrenin bağışıklık yanıtını baskılayabilmesidir. Bu engelleri aşmak amacıyla geliştirilen stratejiler arasında birden fazla antijeni hedefleyen CAR-T tasarımları, kombinasyon tedavileri ve 'zırhlı' yani armored CAR-T hücreleri yer aldı. Bu çalışmalar sonucunda, mide kanserinde Claudin18.2 proteininin tümörlerde yüksek, sağlıklı dokularda ise sınırlı düzeyde ekspresyon göstermesi, hedefleme için uygun bulundu.

uygulama ve hasta seçimi:

Satri-cel, hastadan alınan T lenfositlerinin laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlanıp çoğaltılmasıyla elde edilen otolog bir CAR-T tedavisidir. Onay açıklamasında, bu tedavi özellikle en az iki sıra sistemik tedavi almış ve bunların ardından hastalık progresyonu gözlenen ileri evre mide kanseri hastaları için onaylandı. Prof. Dr. İbrahim Tek, CAR-T tedavilerinin her hasta için uygun olmadığını, hastanın tümörünün moleküler profili, önceki tedavileri ve genel sağlık durumunun multidisipliner değerlendirmeyle belirlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Kişiselleştirilmiş onkoloji perspektifinden bakıldığında, CAR-T yaklaşımının hastanın kendi bağışıklık hücrelerini hedefe yönelik olarak yeniden programlaması, tedavinin kişiselleştirilmesini ve etkinliğinin artmasını sağlıyor. Ancak solid tümör mikroçevresinin baskılayıcı etkisini azaltacak stratejiler ve birden fazla antijeni eş zamanlı hedefleyebilen tasarımlar araştırmaların merkezi konuları olmaya devam ediyor.

gelecek adımlar ve beklentiler:

Bu onay, mide kanserinde sınırlı kalan klinik seçenekler açısından yeni bir pencere açarken, CAR-T teknolojisinin akciğer, meme, kolon, pankreas ve karaciğer kanserleri gibi diğer solid tümörlerde de araştırılmaya devam edeceğini gösteriyor. Araştırmacılar, tedavinin etkinliğini ve güvenliğini artırmak için hedef seçimi, hücre mühendisliği ve kombinasyon protokollerinde iyileştirmeler üzerinde çalışıyor. Sonuç olarak, Satri-cel onayı solid tümörlerde CAR-T uygulamalarının klinik kullanıma geçişinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU MEDİKAL ONKOLOJİ UZMANI PROF. DR. İBRAHİM TEK