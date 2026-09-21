Dolar 48,7973 +0,08%
Euro 56,0001 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.874,78 -0,97%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,23 -4,09%
--°

Midelerine yuttukları metamfetaminle yakalanan iki yabancı tutuklandı

Diyarbakır'da 15 Eylül'de yapılan operasyonda midelerinde uyuşturucu taşıyan 2 yabancı uyruklu yakalandı; 202 kapsül (1420 g) metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Midelerine yuttukları metamfetaminle yakalanan iki yabancı tutuklandı

Midelerine yuttukları metamfetaminle yakalanan iki yabancı tutuklandı

Diyarbakır'da güvenlik güçleri, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde sokulduğu şüphesiyle düzenlediği operasyonda midelerinde kapsül halinde madde taşıyan iki kişiyi yakaladı. Soruşturmayı yürüten birim, olayın insan vücudu kullanılarak yapılan sokum (yutma) yöntemiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

operasyonun detayları:

Olay, 15 Eylül tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı inceleme ve müdahale sonucunda şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve sağlık kontrollerinin ardından adli sürece sevk edildi.

ele geçirilen madde ve yasal süreç:

Yapılan aramalarda toplam 202 kapsül halinde 1420 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR&#039;DA MİDELERİNDE TAŞIDIKLARI UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ...

DİYARBAKIR'DA MİDELERİNDE TAŞIDIKLARI UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANAN YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çı...
images

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı
images

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı
images

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getird...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getirdi

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı