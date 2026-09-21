Midelerine yuttukları metamfetaminle yakalanan iki yabancı tutuklandı

Diyarbakır'da güvenlik güçleri, yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde sokulduğu şüphesiyle düzenlediği operasyonda midelerinde kapsül halinde madde taşıyan iki kişiyi yakaladı. Soruşturmayı yürüten birim, olayın insan vücudu kullanılarak yapılan sokum (yutma) yöntemiyle gerçekleştirildiğini tespit etti.

operasyonun detayları:

Olay, 15 Eylül tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı inceleme ve müdahale sonucunda şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve sağlık kontrollerinin ardından adli sürece sevk edildi.

ele geçirilen madde ve yasal süreç:

Yapılan aramalarda toplam 202 kapsül halinde 1420 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki yabancı uyruklu şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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