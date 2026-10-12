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Midibüsün devrilişi Antalya-Isparta yolunda güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya-Isparta karayolunda zeminin kaygan olması sonucu 59 AGZ 918 plakalı midibüs devrildi; 23 yolcudan 17'si yaralandı, kaza güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Midibüsün devrilişi Antalya-Isparta yolunda güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya-Isparta karayolunda midibüs devrildi:

Olay sabah saat 11.00 sıralarında Antalya-Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ Çerkezköy'den yola çıkan ve içinde 23 yolcu bulunan 59 AGZ 918 plakalı yolcu midibüsü, zeminin kaygan olması nedeniyle sürücü Hüseyin Taşçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak karşı şeride geçti ve yan yattı. Midibüsün Antalya'ya 25 km mesafe kala kaza geçirdiği öğrenildi; kazada 17 kişi yaralandı ve yaralılardan birinin sağlık durumu ağır olarak bildirildi.

Müdahale ve yaralıların tahliyesi:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri midibüste bulunan yolcuları araçtan çıkardı. UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahaleleriyle yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, sürücü Hüseyin Taşçı ile kısa süreli bilgi alışverişinde bulundu ve kazanın görüntülerinin incelendiğini ifade ederek can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıkları:

Kaza anları bölgede bulunan bir fabrikanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde midibüsün kaygan zeminde kontrolünü kaybedip refüje çarpması, karşı şeride geçerek yan yatma anı ve o sırada yoldan geçen bir kamyonetin saniyelerle otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Bölgede kazayı görüp ilk yardıma koşan esnaflardan Ali Sağlam, 'Takla attığını gördük, esnafız koşup hemen yardım ettik' dedi. Bir diğer esnaf Nedim Amen ise saat 11.00 sıralarında kazayı görünce işyerinden çıkarak arkadaşlarıyla birlikte yardıma koştuklarını anlattı.

ANTALYA-ISPARTA KARAYOLUNDA YOLCU MİDİBÜS DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN VE 17 KİŞİ...

ANTALYA-ISPARTA KARAYOLUNDA YOLCU MİDİBÜS DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN VE 17 KİŞİ YARALANMASIYLA SONUÇLANAN MİDİBÜS KAZASININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYLA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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