Midyat-Batman yolunda 14 bin paketlik kaçak sigara operasyonu

Operasyonun ayrıntıları:

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Midyat-Batman yolu üzerinde bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma ve hukuki süreç:

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, ele geçirilen ürünlere ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Konuyla ilgili detaylar, yürütülecek soruşturma ve adli süreç sonucunda netleşecek.

Kaçakçılıkla mücadeledeki rolü:

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği bu tür operasyonlar, kara yollarında denetimlerin devam ettiğine işaret ediyor. Yakalamalar, kaçak sigara akışının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önem taşıyor.

MARDİN'DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 14 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.