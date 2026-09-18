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Midyat-Batman yolunda 14 bin paketlik kaçak sigara operasyonu

Mardin'de Midyat-Batman yolu üzerinde bir araçta yapılan aramada polis 14 bin paket kaçak sigara ele geçirdi; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Midyat-Batman yolunda 14 bin paketlik kaçak sigara operasyonu

Operasyonun ayrıntıları:

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Midyat-Batman yolu üzerinde bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 14 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma ve hukuki süreç:

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, ele geçirilen ürünlere ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. Konuyla ilgili detaylar, yürütülecek soruşturma ve adli süreç sonucunda netleşecek.

Kaçakçılıkla mücadeledeki rolü:

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği bu tür operasyonlar, kara yollarında denetimlerin devam ettiğine işaret ediyor. Yakalamalar, kaçak sigara akışının engellenmesi ve kamu düzeninin korunması açısından önem taşıyor.

MARDİN&#039;DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 14 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

MARDİN'DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 14 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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