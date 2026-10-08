Migros'tan 10 bin kapasiteli damızlık çiftlikle yerli kırmızı et üretimine destek

Migros Koçarlı'da et ırkı damızlık çiftliğini hizmete açtı:

Migros, Türkiye'de et ırkı damızlık hayvan varlığını artırmak amacıyla Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 10 bin baş kapasiteli Migros Et Irkı Damızlık Hayvan Çiftliği'ni hayata geçirdi. Yatırım, kırmızı et üretim zincirinin ilk halkasını güçlendirmeyi ve yerli üretimi sürdürülebilir biçimde artırmayı hedefliyor.

Tesisin altyapısı ve kapasitesi:

Çiftliğe ilk etapta 3 bin 600 adet Angus ve Hereford anaç sığır getirilerek üretim başlatıldı ve damızlıklardan ilk dönemde 600 buzağı doğdu. Çiftlikte gebe hayvan sayısı artırılarak yıllık 5 bin buzağı üretimi kapasitesine ulaşılması planlanıyor. Operasyon, toplam 140 bin metrekare alan üzerine kurulu; tesisin yatırım maliyeti 9 milyon euro seviyesinde.

Tesis bünyesinde 36 bin metrekare yarı açık alan, 14 ahır, kapalı revir, 12 bin ton kapasiteli silaj deposu, 5 bin metrekare kaba yem deposu ve 4 bin ton kapasiteli yer altı sıvı gübre tahliye merkezi yer alıyor. Şu an için çiftlikte bulunan hayvan ve yem stoku 1 milyar TL değerinde kayıtlı şekilde tutuluyor.

Üretim yönetimi ve hayvan bakımı:

Çiftlikte hayvanların yaşına, gelişim ve fizyolojik ihtiyaçlarına uygun kaba ve yoğun yemler tam otomasyonlu sistemlerle hazırlanıyor. Veteriner hekimler, zooteknistler, ziraat mühendisleri ve veteriner teknikerlerden oluşan bir ekip, hayvan gelişimi, adaptasyon ve genetik ıslah süreçlerini kayıtlı yetiştiricilik yaklaşımlarıyla yönetiyor. Tüm et ırkı damızlık hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası kapsamında güvence altında bulunuyor.

Bölgesel ekonomi ve döngüsel uygulamalar:

Çiftlik, yem ihtiyacında kullanılan sezonluk bitkileri çevre çiftçilerden temin ederek yerel üreticilere düzenli bir pazar sağlıyor ve bölgesel ekonomiye katkı sunuyor. Ayrıca meyve suyu üreticilerinden alınan meyve posalarıyla sıfır atık yaklaşımı içinde döngüsel ekonomi uygulamaları hayata geçiriliyor.

Ekmel Baydur, Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi, yatırımın zincirin başlangıç noktasına katkı sağlayacağını belirterek, "Mevcut hayvan varlığından ürün elde eden yapımıza et ırkı damızlık hayvanların Türkiye'de çoğalmasını ve yeni anaçların burada yetişmesini esas alan uzun vadeli bir üretim modeli ekledik. Ölçeği, teknolojisi ve uçtan uca izlenebilirliğiyle bu yatırımın kırmızı et üretiminde Türkiye'ye kalıcı bir değer sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yatırım, hem üretim kapasitesini artırmaya hem de yerel tedarik zincirlerini güçlendirerek kırmızı et arz güvenliğine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.

MİGROS GRUBU PAZARLAMA İCRA KURULU ÜYESİ EKMEL BAYDUR