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Mihaliç düğün salonu açılıyor: 27 çocuğun sevinci Karacabey'de paylaşılacak

Karacabey Belediyesi 3 Ekim Cumartesi Mihaliç Düğün Salonu'nu açıyor; 600 kişilik salonun açılışı, 27 çocuğun sünnet şöleniyle kutlanacak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Mihaliç düğün salonu açılıyor: 27 çocuğun sevinci Karacabey'de paylaşılacak

Mihaliç düğün salonu Karacabey'in yeni sosyal buluşma noktası

Karacabey Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamını güçlendirecek olan Mihaliç Düğün Salonunu 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 12.30'da yapılacak törenle hizmete açıyor. Açılış programı, belediyenin gelenekselleştirdiği Sünnet Şöleni ile aynı güne denk geliyor; daha önce sünnetleri yapılan 27 çocuk için düzenlenecek şölen, hem ailelerin hem de Karacabeylilerin katılımıyla gerçekleşecek.

tesisin teknik ve hizmet özellikleri:

Mihaliç Düğün Salonu, yaklaşık 660 metrekarelik kolonsuz kullanım alanı ve 600 kişilik kapasitesiyle tasarlandı. Salon bünyesinde 130 metrekarelik teras, oturma alanları, kafeterya ve çay ocağı yer alıyor. Farklı yaş gruplarından vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla asansör imkânı sağlanırken, organizasyonların ulaşım ve park ihtiyacını karşılamak için otopark alanı da planlandı.

Salonun çok amaçlı kullanıma uygun olarak tasarlanması, düğün, nişan, kına gecesi, sünnet cemiyeti ve yemekli organizasyonlar başta olmak üzere çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmasına olanak tanıyor. Haftanın yedi günü hizmet vermesi planlanan mekân, uygun fiyat politikasıyla aile bütçelerine destek olmayı hedefliyor.

açılış programı ve sünnet şöleni:

3 Ekim Cumartesi düzenlenecek açılış programı, belediyenin geleneksel etkinliklerinden Sünnet Şöleni ile taçlanacak. Günün önemli anlarından biri, daha önce sünnetleri gerçekleştirilen 27 çocuğun aileleri ve Karacabeylilerle birlikte mutluluklarını paylaşacağı şölen olacak. Yeni salonun kapılarının çocukların neşesi ve ailelerin sevinciyle açılması programa ayrı bir anlam katıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yeni salonun yalnızca fiziki bir yatırım olmadığını, vatandaşların özel günlerine dokunan bir sosyal hizmet olduğunun altını çizdi. Başkan Karabatı, salonun erişilebilir şartlarda sunulmasının ve vatandaşların en mutlu günlerinde ekonomik kaygılardan uzak olmasının önemine vurgu yaptı.

belediyecilik anlayışı ve beklentiler:

Başkan Karabatı, Mihaliç Düğün Salonu ile amaçlarının hem nitelikli hem de konforlu hizmeti erişilebilir koşullarda sunmak olduğunu belirtti. Karabatı, söz konusu mekânın ilerleyen dönemde çok sayıda düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet cemiyetine ev sahipliği yaparak ilçede yeni anılar biriktireceğini ifade etti.

Belediye, açılış gününe tüm hemşehrileri davet ederek hem yeni bir sosyal hizmet alanının tanıtımını hem de 27 çocuğun mutluluğunun paylaşılmasını hedefliyor. Mihaliç Düğün Salonu'nun Karacabey'in sosyal hayatında uzun vadede önemli bir buluşma noktası olması bekleniyor.

KARACABEY BELEDİYESİ, İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK MİHALİÇ DÜĞÜN SALONU’NU 3...

KARACABEY BELEDİYESİ, İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK MİHALİÇ DÜĞÜN SALONU’NU 3 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ DÜZENLENECEK TÖRENLE HİZMETE AÇIYOR. SAAT 12.30’DAKİ AÇILIŞ PROGRAMI, BELEDİYENİN GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ SÜNNET ŞÖLENİ İLE TAÇLANACAK; 27 ÇOCUĞUN MUTLULUĞU KARACABEYLİLERLE BİRLİKTE PAYLAŞILACAK. BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, TÜM HEMŞEHRİLERİNİ BU ÖZEL GÜNE DAVET ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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