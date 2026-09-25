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Mikonos açıklarında kargo gemisinde yangın: 29 kişi tahliye edildi

Mikonos açıklarında 'Blue Star Ferries' kargo gemisinde çıkan yangında 29 kişi tahliye edildi; yangın söndürme çalışmaları sürüyor, yaralanma bildirilmedi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mikonos açıklarında kargo gemisinde yangın: 29 kişi tahliye edildi

Mikonos açıklarında kargo gemisinde yangın

Yunanistan’ın turistik Mikonos Adası açıklarında, 'Blue Star Ferries' bandıralı bir kargo gemisinde yangın çıktı. Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada bölgeye birden fazla müdahale biriminin sevk edildiği bildirildi.

tahliye ve can güvenliği:

Feribottaki 28 mürettebat ve 1 yolcu olmak üzere toplam 29 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Şirket yetkilileri, şu ana kadar kimsenin yaralanmadığını ve mürettebatın yangını söndürme çalışmalarına katıldığını açıkladı.

gemideki yük ve müdahale:

Yangın sırasında gemide 166 kamyon ve 29 otomobil bulunduğu bildirildi. Sahil Güvenlikten en az 5 gemi ve 2 yangın söndürme botu bölgeye sevk edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde feribotun alev alev yandığı ve yoğun duman yükseldiği görülüyor; yangının nedeni henüz belirlenmiş değil.

Denizdeki araç ve yüklerin bulunduğu yangınlar, müdahale ekipleri için özel zorluklar oluşturabiliyor; yetkililer olay yerindeki söndürme ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yunanistan&#039;ın ünlü adası Mikonos açıklarında bir kargo gemisinde yangın çıktı. Gemideki 29 kişi...

Yunanistan'ın ünlü adası Mikonos açıklarında bir kargo gemisinde yangın çıktı. Gemideki 29 kişi tahliye edildi.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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