Mikro yeterliliklerle diplomanın ötesine geçen eğitim anlayışı

Sakarya'da düzenlenen panelin ana başlıkları:

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesindeki "SUBÜ Konuşmaları"nın 125’inci programı, "Uluslararası İstihdamda Kalite ve Akreditasyonun Rolü" başlığıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Ljubljana Üniversitesi Öğretim Üyesi ve YÖKAK Uluslararası Danışmanı Prof. Dr. Olgun Çiçek konuşmacı olarak yer aldı; moderatörlüğü ise Kalite Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selcen Vodinalı üstlendi. Programda küresel akreditasyon, yapay zeka etkisiyle değişen kalite güvencesi ve uygulamalı eğitimle mikro yeterliliklerin rolü tartışıldı.

Akreditasyonun hedefi: güven ve etki:

Prof. Dr. Olgun Çiçek, kalite ve akreditasyon çalışmalarının temel amacının öğrenciler için güven sağlamak olduğunu belirtti. SUBÜ örneğinde uygulamalı eğitimin ve sektör desteğinin bu güvenin tesisinde kilit rol oynadığı vurgulandı. Çiçek, akreditasyonun bir prosedür veya gereksiz bürokrasi oluşturma amacı taşımadığını; aksine yapılan faaliyetlerin belirgin bir amaca ve mesleki etkiye sahip olmasını güvence altına aldığını ifade etti. Akreditasyon bürokrasi değil, güvencedir yaklaşımı toplantıda öne çıkan noktalardan biri oldu.

Mikro yeterlilikler: esneklik ve güncellik:

Programda mikro yeterliliklerin yükseköğretimdeki artan önemi de detaylandırıldı. Çiçek, mikro kredilerin esnek ve transfer edilebilir olmasının en büyük avantajı olduğunu söyleyerek, hızlı değişen teknolojiler karşısında mevcut müfredatın zaman zaman yetersiz kaldığını belirtti. Bu bağlamda diploma tek başına yetmiyor değerlendirmesi yapıldı; diplomanın üzerine eklenen mikro yeterliliklerin ve yetkinliklerin mezunları rekabette farklılaştırdığı kaydedildi. Ayrıca sertifika ile mikro kredi arasındaki farklara dikkat çekildi ve mikro yeterliliklerin güncel bilgi kazandırmada daha uygun olduğu vurgulandı.

Sonuç olarak program, uluslararası akreditasyonun güvence işlevi ile uygulamalı eğitimde sektör iş birliklerinin önemini birleştirerek, yükseköğretimde mikro yeterliliklerin stratejik bir tamamlayıcı olduğunu netleştirdi.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (SUBÜ) BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "SUBÜ KONUŞMALARI" ETKİNLİĞİNDE KONUŞAN PROF. DR. OLGUN ÇİÇEK, ULUSLARARASI ALANDA REKABET EDEBİLMEK İÇİN SADECE DİPLOMA SAHİBİ OLMANIN YETERLİLİĞİNİ YİTİRDİĞİNİ VURGULADI.