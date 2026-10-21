Milas-Bodrum havalimanı sezonun ilk dokuz ayında yoğunluğunu sürdürdü

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanı eylül ayında yoğun bir trafik kaydetti. Kurumun verileri, aylık ve dokuz aylık dönemler için yolcu, uçuş ve yük rakamlarını içeriyor.

Eylül verileri:

Eylül ayında hizmet verilen yolcu sayısı 677.628 kişi olurken, aynı dönemde 5.335 uçak trafiği gerçekleşti ve taşınan yük miktarı 7.527 ton olarak açıklandı.

İlk dokuz aylık dönem:

Milas-Bodrum Havalimanı'ndan 2026 yılının ilk 9 aylık döneminde toplam 3.918.114 yolcuya hizmet verildi; bu dönemde 35.724 uçak trafiği ve 41.153 ton yük taşındı.

Rakamlar, havalimanının yaz sezonunda ve yılın ilk dokuz ayında artan yolcu ve kargo talebini karşılamaya devam ettiğini gösteriyor.

MİLAS-BODRUM HAVALİMANI 9 AYDA 3 MİLYON 918 BİN YOLCUYA HİZMET VERDİ