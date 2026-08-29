Milas'ta çatı yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Milas'ta çatı yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olay, Beçin Mahallesindeki Bodrum-Yatağan akıllı kavşak yakınlarında bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı bölümünde meydana geldi.

Yangının seyri:

Edinilen bilgiye göre, çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çatı örtüsünün geniş bir bölümünü saran alevler metrelerce yükselirken, bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi ve yangın çevrenin birçok noktasından görüldü.

Müdahale ve soruşturma:

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi ve yangının çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın sırasında apartmanlarda bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturma başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yangının kesin nedeninin açıklanacağını bildirdi.

MİLAS İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.