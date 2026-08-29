Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Milas'ta çatı yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Milas'ta bir apartmanın çatısında başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü; bölge tahliye edilip soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Milas'ta çatı yangını itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Milas'ta çatı yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olay, Beçin Mahallesindeki Bodrum-Yatağan akıllı kavşak yakınlarında bulunan 5 katlı bir apartmanın çatı bölümünde meydana geldi.

Yangının seyri:

Edinilen bilgiye göre, çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çatı örtüsünün geniş bir bölümünü saran alevler metrelerce yükselirken, bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi ve yangın çevrenin birçok noktasından görüldü.

Müdahale ve soruşturma:

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi ve yangının çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangın sırasında apartmanlarda bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedenini belirlemeye yönelik soruşturma başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yangının kesin nedeninin açıklanacağını bildirdi.

MİLAS İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

MİLAS İLÇESİNDE 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ BİNALARA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadıköy'de araçta yakalanan firari, 14 yıl 2 ay cezasıyla cezaevine gönderildi
images

Bursa'da gece yarısı motosiklet kazası: 20 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
images

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti
images

Kocasinan'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: bir kişi ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağmur altında binler: Darende Alişan'la coştu

Bilecik gençlik meclisi yeni döneme Emir Arslan Karlıdağ ile başladı

Karapınar caddesi'nde aile içi bıçaklı tehdit polis kayıtlarına geçti

Talha Özkan yeniden il başkanı seçildi, yeni yönetim açıklandı

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı