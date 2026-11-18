Milas'ta 19 Mayıs Bulvarı'nda otomobil taş duvara çarptı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki taş duvara çarptı. Olayda 48 APT 355 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralıların ayakta tedavi edildiği bildirildi.

Görgü tanıkları ve soruşturma:

Kaza sonrası polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi olduğunu bildirdi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAŞ DUVARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.