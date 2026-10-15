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Milas'ta koordineli baskın: göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti şüphesiyle iki şüpheli tutuklandı

Aydın ve Milas emniyetinin ortak operasyonunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti şüphesiyle E.T. ve İ.K. gözaltına alındı; sonrasında tutuklandılar.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Milas'ta koordineli baskın: göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti şüphesiyle iki şüpheli tutuklandı

Aydın ve Milas ekiplerinden koordineli müdahale

Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ile eşgüdümlü yürüttüğü çalışmada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milas KOM ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, yapılan yakalamalarda E.T. ve İ.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

(ARŞİV FOTO) - AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN MİLAS KOM EKİPLERİYLE KOORDİNELİ YÜRÜTTÜĞÜ...

(ARŞİV FOTO) - AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN MİLAS KOM EKİPLERİYLE KOORDİNELİ YÜRÜTTÜĞÜ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE ÇALIŞMASINDA YAKALANAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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