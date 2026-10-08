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Millet bahçesi sanatla doldu: liselilerin eserleri meydanı renklendirdi

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 2025-2026'da hazırladığı yaklaşık 115 eser, millet bahçesindeki sene başı sergisinde Düzcelilerle buluştu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Millet bahçesi sanatla doldu: liselilerin eserleri meydanı renklendirdi

sergi detayları:

Düzce'de millet bahçesi, Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca ürettiği eserlerle sanatseverlere açıldı. Sergide; grafik, iki boyutlu sanat, desen, baskı ve kara kalem çalışmalarından oluşan yaklaşık 115 eser yer aldı.

Etkinlikte 52 öğrenci eserleriyle katılım gösterdi. Sergi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca atölyelerde hazırlanan işler üzerinden düzenlendi ve Düzcelilerden yoğun ilgi gördü.

okul yönetiminin hedefi:

Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Nazmi Bal, öğrencilerin çalışmalarını kentte daha görünür kılmayı amaçladıklarını belirtti. Bal, "Düzce Güzel Sanatlar Lisesi olarak öğrencilerimizin yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları, sene başı sergisi olarak Düzceli sanatseverlerle buluşturmak istedik. 52 öğrencimiz, yaklaşık 115 eserle katıldı. Güzel çalışmalarını sergiledik" ifadeleriyle etkinliğin amacını özetledi.

öğrencilerden ve toplumla buluşma:

Sergide yer alan genç sanatçılardan 11. sınıf öğrencisi Zeynep Melike Tüfekçi, yıl boyunca yaptıkları grafik, iki boyutlu sanat atölyesi ve kara kalem çalışmalarının sergilendiğini söyledi ve "Düzceli sanatseverleri sanatla ve renklerle buluşturmak istedik" dedi. Okul yönetimi, sanat eğitiminin yanı sıra eserlerin toplumla paylaşılmasının önemine vurgu yaptı.

Serginin, öğrencilerin üretimlerini daha geniş kitlelere ulaştırdığı ve kentte sanatla buluşma imkanı yarattığı belirtildi. Katılımcıların ilgisi, genç sanatçıların çalışmalarının görünürlüğünü artırma hedefine katkı sağladı.

DÜZCE GÜZEL SANATLAR LİSESİ OKUL YÖNETİMİ GEÇEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN YAPTIKLARI...

DÜZCE GÜZEL SANATLAR LİSESİ OKUL YÖNETİMİ GEÇEN EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİLERİN YAPTIKLARI RESİMLERİ BU YIL SENE BAŞI SERGİSİ ADI ALTINDA DÜZCE ŞEHİR MERKEZİNDE SERGİLEMEYE BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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