Milletin kararlılığı: 30 Ağustos'un anlamı Niğde valisinden

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve hür yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

zaferin toplumsal ve manevi boyutu:

Vali Akmeşe mesajında, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir başarı olmadığını; milletin inanç ve azmiyle imkânsız görüneni başarma gücünün en somut göstergelerinden biri olarak nitelendirdi. Şehrin ve ülkenin ortak hafızasında bu zaferin birleştirici rol oynadığını vurgulayan Akmeşe, milli birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

şehitler ve gazilere vefa:

Mesajında, zaferin kazanılmasında emeği geçenlere minnetini ifade eden Vali Akmeşe şunları kaydetti: "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele’nin bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor; hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Akmeşe, ayrıca gelecek kuşaklara daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti ve toplumun her kesimini bu bilinçle hareket etmeye çağırdı.

VALİ AKMEŞE’DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJI