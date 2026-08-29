Milletin zaferi mirasımızdır: 30 ağustos ruhu üretime taşınıyor

Gülsoy'un mesajı:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda bu tarihin milletin dirilişinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirtti. Gülsoy, mesajında "Tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğarak yazdığı Büyük Taarruz destanı, istiklalimize göz dikenlere verilmiş en net cevaptır." sözlerine yer verdi.

30 Ağustos'un tarihsel önemi:

Başkan Gülsoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zafere ulaşan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin milletimizin vatan sevgisini ve özgürlük tutkusunu tescillediğini vurguladı. Dumlupınar'da yükselen milli ruhun Cumhuriyet'in doğuşunu müjdelediğini, bu toprakların sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağının mühürlendiğini kaydetti.

iş dünyasının rolü ve kararlılık:

30 Ağustos'un sadece askeri bir başarı olmadığını, birlik ve kararlılıkla her türlü zorluğun aşılabileceğinin somut kanıtı olduğunu ifade eden Gülsoy, dünün fedakârlık ve cesaretinin bugün de Türkiye için ilham kaynağı olduğunu söyledi. İş dünyası olarak atalarımızın emaneti vatanı ekonomik alanda daha güçlü kılma sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti ve üretim, ihracat ile istihdam yoluyla muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin sürdürüleceğini açıkladı.

şehitlere ve gazilere saygı:

Gülsoy, mesajını Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna can veren aziz şehitlere rahmet, kahraman gazilere minnet duygularını ileterek tamamladı.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, "TARİHTEN SİLİNMEK İSTENEN BİR MİLLETİN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞARAK YAZDIĞI BÜYÜK TAARRUZ DESTANI, İSTİKLALİMİZE GÖZ DİKENLERE VERİLMİŞ EN NET CEVAPTIR." DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU.