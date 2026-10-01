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Milletvekili ailesinde kayıp: kayınvalidesi Döndü Karabacak vefat etti

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in eşi Funda Eldemir’in annesi Döndü Karabacak tedavi gördüğü hastanede vefat etti; cenaze Nevşehir’de defnedilecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Milletvekili ailesinde kayıp: kayınvalidesi Döndü Karabacak vefat etti

Milletvekili Halil Eldemir'in ailesinde acı kayıp

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve eşi Funda Eldemir yakın bir kayıp yaşadı. Merhume Döndü Karabacak, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cenaze bilgileri:

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Nevşehir'e götürülerek defnedilecek.

Aile bağı:

Döndü Karabacak, eşi Funda Eldemir'in annesiydi ve ailesinin yanı başında toprağa verilecek.

AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ HALİL ELDEMİR (ARŞİV)

AK PARTİ BİLECİK MİLLETVEKİLİ HALİL ELDEMİR (ARŞİV)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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