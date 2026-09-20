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Milletvekili Faruk Çelik, Bursaspor'un geleceğine birlikte sahip çıkma çağrısı yaptı

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursaspor için siyasi farklılıkların geride bırakılması gerektiğini ve 2027-2028 hedefini paylaştı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Milletvekili Faruk Çelik, Bursaspor'un geleceğine birlikte sahip çıkma çağrısı yaptı

Batman dönüşünde değerlendirmeler

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Batman dönüşünde Bursaspor'un geçmişi, bugünü ve gelecek hedefleri üzerine kapsamlı açıklamalarda bulundu. Şehirdeki birlikteliğin korunmasının önemine vurgu yapan Çelik, mevcut kadronun bulunduğu ligin üzerinde olduğunu savundu.

Çelik, takıma verilen kısa sürenin doğru kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Bakın, gerçekten bu ligin üstünde bir takım. Eğer bu 20 günü de en iyi şekilde kullanırsak, sakatlıklar inşallah olmazsa ben inanıyorum ki 20 gün sonra çok daha farklı, daha iyi kaynaşmış, çok daha hedefine koşan bir Bursaspor’u hep beraber görmüş olacağız" dedi.

uyum ve geçmiş destek çalışmaları:

Yönetim, futbolcular ve taraftarlar arasındaki uyumdan memnun olduğunu belirten Çelik, yönetim-başkan, taraftar-yönetim ve futbolcu arkadaşlar arasındaki ilişkilere dikkat çekti. "Allah nazardan korusun" sözleriyle birlikteliğin korunmasını diledi.

Çelik, Bursaspor'un zor günlerinde Bursa'da düzenlenen organizasyonda bir gecede sağlanan finansal desteği hatırlattı: "Bursa’da bir gecede 8,5 milyar lira para, yani 8,5 milyon dolara tekabül eden bir imkân topladık ve Bursaspor’u o sene kümede bıraktık." Bu anının kulüp ve kent hafızasındaki yerini vurguladı.

Ayrıca şampiyonluk sezonunun son bölümünde oyuncular ve teknik heyetle yaptığı görüşmeyi aktaran Çelik, Beşiktaş maçı öncesinde takıma moral verdiğini, o dönemde Çalışma Bakanı olduğunu ve teşvikle takımın zaferine katkıda bulunduğunu anlattı.

siyasetin geride bırakılması ve ortak adım çağrısı:

Çelik, kulüp konusunda siyasi farklılıkların kenara bırakılması gerektiğini ifade ederek, "Sayın Vali Bey başta olmak üzere, belediye başkanlarının tümünü, milletvekillerinin tümünü el kaldırarak ‘Burada siyaset olmayacak’ dedik" sözünü paylaştı. Ona göre Bursa'nın ve kulübün şampiyonluğa ihtiyacı var ve herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor.

hedefler: Süper Lig ve ötesi

Alınan sonuçların rehavete dönüşmemesi gerektiğini belirten Çelik, kulübün hedefinin Süper Lig'e dönmekle sınırlı kalmayacağını söyledi. Çelik, ilerleyen yıllarda Süper Lig dönüşünün ardından Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda başarı hedeflendiğini vurguladı ve dört yıl içinde bu hedeflerin gerçekleşeceğine inandığını aktardı.

Özel olarak 2027-2028 sezonu planını paylaşan Çelik, "Gelecek senenin imkânlarını da şubat ayından sonra yapacağımız çalışmalarla değerlendirirsek bilin ki 2027-2028 sezonunda ‘Ey Süper Lig! Bekle Bursaspor’u, geliyor kardeşim!’ diyeceğiz inşallah" diyerek iddiasını tekrar etti.

süreç boyunca moral ve kararlılık

Konuşmasının sonunda Batman Petrolspor maçında mücadele eden futbolcuları ve teknik heyeti tebrik eden Çelik, oyunculara yönelik moral mesajı verdi: "Dertli olacaksın kardeşim, dertli! Bir işi başarmak için dertli olacaksın." Bu söylemle kararlılığı ve sürece bağlılığı öne çıkardı.

Çelik, kulübün yakın geçmişte yaşadığı sıkıntılarda Başkan Enes Çelik ve destek verenlerin perde arkasında önemli mücadeleler verdiğini, yaşananların kolay olmadığını ancak birlikte çözüm bulunduğunu belirtti. Sonuç olarak, “Bu takım için el birliği yapmak hepimizin görevi” çağrısını yineledi.

BATMAN DÖNÜŞÜNDE BURSASPOR’UN GEÇMİŞİNDEN GELECEK HEDEFLERİNE KADAR BİRÇOK KONUDA KONUŞAN AK PARTİ...

BATMAN DÖNÜŞÜNDE BURSASPOR’UN GEÇMİŞİNDEN GELECEK HEDEFLERİNE KADAR BİRÇOK KONUDA KONUŞAN AK PARTİ ARTVİN MİLLETVEKİLİ FARUK ÇELİK, BU TAKIM İÇİN EL BİRLİĞİ YAPMAK HERKESİN GÖREVİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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