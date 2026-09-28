Milletvekili Mehmet Emin Öz'ün ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Milletvekili Mehmet Emin Öz'ün ağabeyi uğurlandı

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz'ün ağabeyi Ahmet Turan Öz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum için bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze namazı kılındı ve defin işlemleri Asri mezarlıkta aile mezarlığında gerçekleştirildi.

Cenaze töreni ve defin:

Cenaze namazı, Narmanlı Camii'nde kılındı. Namazın ardından naaş, Asri mezarlıkta bulunan aile mezarlığına götürülerek toprağa verildi. Tören dini vecibeler doğrultusunda sakin ve düzenli bir biçimde tamamlandı.

Törene katılanlar ve taziyeler:

Cenaze törenine Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ayrıca merhumun ailesi ve çok sayıda vatandaş törene iştirak etti.

Mehmet Emin Öz, cenaze namazının ardından gelen taziye dileklerini kabul etti. Törene katılanlar ve yakınları, merhum için dualar okuyarak ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN ÖZ’ÜN AĞABEYİ AHMET TURAN ÖZ SON YOLCULUĞUNA DUALARLA UĞURLANDI.