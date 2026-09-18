Milletvekili Ölmeztoprak sahada: esnaf, muhtar ve ailelerle buluştu

Milletvekili Ölmeztoprak’ın saha çalışmaları

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde sürdürülen saha temasları kapsamında esnaf ziyaretleri, mahalle toplantıları ve sosyal merkez incelemeleri gerçekleştirdi. Deprem sonrası yeniden toparlanma sürecinde yerinde tespit ve taleplerin aktarılmasına önem veren Ölmeztoprak, ziyaretler boyunca vatandaşlarla doğrudan görüşerek beklentileri not aldı.

Esnaf ziyaretleri ve kadın girişimcinin açılışı:

Ölmeztoprak, çarşıdaki esnafla sohbet ederek ticaret hayatındaki güncel durumu ve beklentileri dinledi. Battalgazi Akpınar Mahallesi'ndeki hareketliliği yerinde gören milletvekili, üretime ve istihdama katkı sağlayan girişimcileri özellikle desteklediğini belirtti. Yeni açılan iş yerinin açılışına katılan Ölmeztoprak, işletmeyi hayata geçiren Selinay Parlak ve annesi Nesibe Parlak'ı tebrik etti ve kadın girişimciliğinin il ekonomisine katkısına vurgu yaptı.

Mahalle toplantıları ve muhtarların gündemi:

Yeşilyurt’un Aşağıbağlar, Samanlı ve Cemal Gürsel mahallelerinde düzenlenen toplantılarda muhtarlar ve mahalle temsilcileriyle bir araya gelen Ölmeztoprak, ulaşım, çevre düzenlemeleri, park alanları ve yerel hizmetlere ilişkin talepleri değerlendirdi. Muhtarların saha ile kamu kurumları arasındaki köprü rolüne dikkat çeken milletvekili, iletilen taleplerin takibinin yapılacağını ifade etti.

sosyal merkez ve özel ihtiyaçlı bireylerle buluşma:

Yeşilyurt’taki Gülen Yüzler Kafe'yi ziyaret eden Ölmeztoprak, burada Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda görev yapan Down sendromlu gençlerle sohbet etti. Ziyarette Malatya Down Sendromlular Derneği Başkanı Nursel Vardı ve ailelerle görüşen milletvekili, özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim ve istihdamda daha aktif yer almalarının önemine dikkat çekti ve projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Hane ziyaretleri kapsamında Battalgazi’nin Aslanbey Mahallesinde Saim ve Cihan Demir kardeşlerin evine konuk olan Ölmeztoprak, aileyle sohbet ederek bireysel talepleri dinledi; ziyaretin ardından mahalledeki esnafla da görüşüp hayırlı işler diledi.

Ziyaret programı, toplumun farklı kesimleriyle kurulan bağların güçlendirilmesine odaklandı. Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’nın yeniden toparlanma sürecinde yerel aktörlerin rolünü vurgulayarak takip ve çözüm süreçlerinin hızlandırılacağını belirtti.

şehit ailelerine ziyaret:

Hacı Abdi Mahallesi’nde 15 Temmuz şehidi Ramazan Sarıkaya’nın ailesini ziyaret eden Ölmeztoprak, şehidin yeğeni İbrahim’in doğum günü sevincine de ortak oldu. Milletvekili, şehit aileleriyle kurulan gönül bağının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT’TA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERDE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ, MAHALLELERİN TALEPLERİNİ DİNLEDİ VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDEN ŞEHİT AİLELERİNE BİRÇOK NOKTADA VATANDAŞLARLA BULUŞTU.