Milli dış politikada yeni adım: Türkiye ve Suudi Arabistan komitesinin ilk toplantısı bugün

Hakan Fidan ile Faysal bin Ferhan Al Suud görüşmesi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki temasların devam ettiğini ve ortak mekanizmaların işletilmesine dair sürecin takip edildiğini gösterdi.

komitenin kuruluşu ve toplantı:

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Toplantı, anlaşma ile oluşturulan yapının işleyişine yönelik ilk somut adımı oluşturuyor.

beklenen amaç ve önem:

Komitenin adı ve yapısı itibarıyla siyasi ve savunma alanlarında koordinasyon sağlanması ve üç ülke arasındaki iş birliğinin kurumsallaştırılması amaçlanıyor. Bugünkü ilk toplantı, bu çerçevede atılacak adımların belirlenmesi için önemli bir zemin teşkil edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü