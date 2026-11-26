Milli Eğitim Akademisi'ndeki 10 bin aday baharda öğretmenliğe hak kazanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim ve Kültür-Sanat Sempozyumu" çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim gören 10 bin adayın önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayarak öğretmen olmaya hak kazanacaklarını bildirdi.

Bakanın açıklaması:

Tekin, yaptığı açıklamada akademide süren eğitimin tamamlanmasının ardından adayların öğretmenlik statüsüne geçeceğini vurguladı. Söz konusu ifadeyi, "Milli Eğitim Akademisi’nde olan 10 bin arkadaşımız önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayıp öğretmen olmaya hak kazanacaklar" şeklinde dile getirdi.

Sempozyum çıkışı soru-cevap süreci:

Çıkışta gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde Tekin, öğretmen adaylarının durumuna ilişkin soruları yanıtladı ve uygulamadaki gelişmeler hakkında kısa bilgiler verdi. Açıklama, akademide eğitim görenlerin mezuniyet sürecine ilişkin netlik sağladı ve bekleyen adaylar için sürecin ilerleyeceğini işaret etti.

Basın açıklaması, hem eğitim camiasında hem de kamuoyunda akademik programların sonuçları ve öğretmen yetiştirme sürecine dair merakı azaltmaya yöneldi. Tekin’in beyanı, akademi mezunlarının önümüzdeki dönemde sınıflarda görev almaya başlamasına işaret ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Milli Eğitim Akademisi'nde olan 10 bin arkadaşımız önümüzdeki bahar aylarında eğitimlerini tamamlayıp öğretmen olmaya hak kazanacaklar"