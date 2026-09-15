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Milli Eğitim Bakanlığı 2026 ikinci iller arası yer değiştirme takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını duyurdu; tercihler 23-24 Eylül, atamalar 25 Eylül yapılacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 ikinci iller arası yer değiştirme takvimini açıkladı

MEB duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın öğretmenlerin talepleri doğrultusunda yürütüleceği belirtildi.

tercih ve atama takvimi:

Duyuruya göre öğretmenlerin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül tarihlerinde alınacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

kapsam ve işlem süreci:

Bakanlığın yayımladığı duyuru, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında olan öğretmenleri kapsıyor. İlgili takvim ve duyuru metni resmî açıklamayla paylaşıldı; başvuru ve atama süreçleri belirtilen tarihlerde tamamlanacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN, ÖĞRETMENLERİN 2026 YILINDA İKİNCİ KEZ İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN, ÖĞRETMENLERİN 2026 YILINDA İKİNCİ KEZ İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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