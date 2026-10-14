Milli eğitim müdürü Özdemirci pansiyonlarda öğrencilerle bir araya geldi

muhammed özdemirci pansiyon ziyaretinde öğrencilerle buluştu:

Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Yenişehir Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, Mersin genelindeki tüm okul pansiyonlarında il ve ilçe milli eğitim yöneticilerinin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ziyaretin amacı ve öğrencilerle sohbet:

Özdemirci, pansiyon yaşamını yerinde incelemek ve öğrenci talep ile önerilerini dinlemek amacıyla yapılan toplantılarda gençlerle sohbet etti. Öğrencilerin sadece akademik başarılarının değil, aynı zamanda barınma ve sosyal imkânlarının da önemine vurgu yapıldı. Özdemirci ziyaret sırasında şu ifadeleri kullandı: "Amacımız, evlerinden uzak olan evlatlarımıza aile sıcaklığını hissettirmek ve onlara en iyi imkanları sunmaktır. Pansiyonlarımız sadece barınılan bir yer değil, dostlukların pekiştiği, geleceğe güvenle hazırlandığımız ikinci bir yuvadır. Gençlerimizin başarısı ve mutluluğu için her zaman yanlarındayız".

pansiyonların fiziki koşulları ve değerlendirme:

İl ve ilçe yöneticileriyle yapılan eş zamanlı incelemelerde pansiyonların fiziki durumu, yemekhaneler ve etüt salonları yerinde gözlemlendi. Öğrencilerin ders çalışma ortamları ve sosyal alanlarındaki eksiklikler not alındı; ziyaretlerde öğrenci talepleri, ihtiyaç ve öneriler detaylı şekilde dinlendi. Program, öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağladığı belirtilerek iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUHAMMED ÖZDEMİRCİ, YENİŞEHİR MEHMET AKİF ERSOY SOSYAL BİLİMLER LİSESİ PANSİYONUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.