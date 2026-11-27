milli eğitimde terminoloji güncellemesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da düzenlenen Türk Dünyası Öğretmen Buluşması'nda, ders kitaplarında kullanılan coğrafi terminolojide değişikliğe gidildiğini duyurdu. Tekin, "Orta Asya" kavramının tarihsel bağlamı ve ideolojik kullanımlarına dikkat çekerek, artık kitaplarda "Türkistan" ifadesinin tercih edilmeye başlandığını söyledi.

program ve katılımcılar:

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya Türk dünyasından 33 öğretmen ile Türkiye'nin 81 ilinden eğitimciler katıldı. Etkinlik, Kazakistan'dan gelen öğretmenlerin dombra ve halk müziği dinletisiyle başladı; ardından Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası sahne aldı.

Tekin, konuşmasında öğretmenlere yönelik sorumluluğun altını çizdi ve öğretim programlarının bilimsel ve pedagojik gelişmeler doğrultusunda güncellendiğini vurguladı. Terminoloji değişikliğinin, öğrencilerin kendi kültür ve kimliklerini doğru kavraması açısından önemli olduğunu belirtti.

kardeş okullar ve eylem planı:

Program çerçevesinde planlanan Çalıştay'da katılımcıların Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması'nın geliştirilmesine ilişkin önerileri alınacak. Çalıştay sonuçlarına göre kardeş okullar arasındaki iş birliğini güçlendirecek bir eylem planı hazırlanması hedefleniyor.

Bu plan kapsamında öğretmenler ve eğitim kurumları arasında kalıcı iş birliği ağları kurulması, ortak eğitim projelerinin geliştirilmesi ve kültürel etkileşimin artırılması amaçlanıyor. Tekin, Türk ve İslam dünyasının birlikteliğine vurgu yaparak çocukların kendi kültürlerini tanıyarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, terminoloji değişikliğinin eğitim materyallerine yansıtılması ve öğretmenler arası deneyim paylaşımı için atılan adımların ilki olarak değerlendirildi. Katılımcılar, ortak hafıza ve ortak gelecek teması etrafında somut adımlar atılması konusunda görüş birliğine vardı.

TÜRK DÜNYASINDA EĞİTİM ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE ÖĞRETMENLER ARASINDA BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMINI ARTIRMAK AMACIYLA DÜZENLENEN TÜRK DÜNYASI ÖĞRETMEN BULUŞMASI, BAHÇELİEVLER 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.