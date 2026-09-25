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Milli formaya veda: Mert Günok onurlandırıldı

Mert Günok, Fransa-Türkiye maçı öncesi Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törende, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından milli forma ile onurlandırıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 21:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milli formaya veda: Mert Günok onurlandırıldı

Mert Günok için veda töreni

Mert Günok, milli takım kariyerini sonlandırmasının ardından Fransa-Türkiye maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen törende onurlandırıldı.

Forma takdimi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Günok'a üzerinde isminin ve forma numarasının yer aldığı milli takım formasını takdim etti.

Tören, karşılaşma öncesinde gerçekleştirildi ve kalecinin milli takım kariyerine veda anı resmi olarak kaydedildi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALAYAN KALECİ MERT GÜNOK&#039;A, FRANSA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI ÖNCESİNDE TFF...

MİLLİ TAKIM KARİYERİNİ NOKTALAYAN KALECİ MERT GÜNOK'A, FRANSA-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI ÖNCESİNDE TFF BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU TARAFINDAN MİLLİ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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