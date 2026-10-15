Milli Güvenlik Kurulu kararıyla terörsüz sürecin ilanı bu yıl bekleniyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkünde gazetecilerle yaptığı görüşmede, 7595 sayılı Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamındaki işlemlerde kritik aşamaya gelindiğini söyledi. Uçum, kanunun takip ve değerlendirme mekanizmalarının oluşturulduğunu, ilgili kurulların çalışmalarını tamamladığını ve Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının bu yıl içinde kuvvetle muhtemel olduğunu ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki aşamaları:

Uçum, kanunun 10 Ağustos 2026 tarihinde TBMM tarafından kabul edildiğini ve 18 Ağustos 2026'da Resmî Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Kanunun öngördüğü şekilde Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında teşkil edildi ve alt komisyonların isimlendirilmesi dahil ilk toplantılarını yaptı.

Uçum'a göre sürecin yürürlüğe geçmesi için gerekli ana unsur, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanması olacak. Bu yayım tarihinden itibaren başlayan altı aylık başvuru süreci boyunca kanun kapsamına giren kişiler bizzat veya vekilleri aracılığıyla ilgili mercilere yazılı başvuruda bulunacak. Başvuruların değerlendirilme aşamaları soruşturma, dava ve infaz safhalarında ilgili mercilerce dosya bazında incelenecek ve şartları tutanlar hakkında erteleme kurumu devreye girecek.

Uçum, bu mekanizmanın terörün tasfiye sürecinin ana hukuki unsuru olduğunu vurguladı ve MGK kararının ilan edilmesinin ardından altı aylık başvuru döneminin tamamlanmasıyla birlikte uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti. Ayrıca, MGK kararının 1982 Anayasası dönemindeki vesayet organıyla günümüzdeki yapının farklı olduğunu da vurguladı.

Yeni anayasa çalışmaları ve zamanlama:

Uçum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim tarihli beyanına atıfla, 1 Ekim 2026'yı yeni anayasa yapım sürecinin başlangıç tarihi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Buna göre 28. Dönemin kalan süresinde yeni anayasanın içerik ve fikir seviyesinin somutlaşmasının, 29. Dönemde ise yüksek mutabakatla (Büyük Türkiye Mutabakatı) Mecliste kabul edilip halkoyuna sunulmasının öngörülebileceğini aktardı.

Hukuk Politikaları Kurulu'nun yeni anayasa tartışmalarına fikirsel katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Uçum, kurulun geçmişte düzenlediği çalıştay ve sempozyumlardan bahsetti. Metot olarak partilerce doğrudan madde madde tekliflerle başlanmasındansa önce anayasanın temel yaklaşımlarının ve anayasal mimarinin tartışılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

İş kanunu ve infaz reformu çalışmalarına ilişkin değerlendirme:

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Türk iş kanunu çalışmasında Adalet Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hukuk Politikaları Kurulu'nun iş birliği içinde olduğunu ve çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi. Basın İş Kanunu başta olmak üzere mevcut mevzuattaki uyumsuzlukların giderilmesinin, çalışma hayatında çelişkili uygulamaları azaltacağına ve basın çalışanları açısından hakların iyileşeceğine dikkat çekti. Bu alanda da yılsonuna kadar gelişmeler beklendiğini kaydetti.

İnfaz hukuku reformuna dair sorulara Uçum, 7595 sayılı kanunun özel ve geçici nitelikli bir düzenleme olduğunu; genel infaz hukuku taleplerine örnek teşkil edemeyeceğini belirterek yanıt verdi. Reform çalışmalarının Adalet Bakanlığı bünyesinde sürdüğünü ve nihai kararın yürütmenin iradesi çerçevesinde Cumhurbaşkanının takdirine bağlı olduğunu aktardı.

Uçum ayrıca, başta FETÖ olmak üzere bazı terör örgütlerinin ayrıcalıklı şekilde yararlanacağı beklentisi oluşmaması gerektiğini, bazı suç ve örgüt kategorilerinin istisna kapsamına alınmasının söz konusu olacağını vurguladı.

Öcalan ile ilgili görev ve infaz durumu:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan ile ilgili komisyon görevlendirme talebine ilişkin Uçum, yapılacak görevlendirmelerin Öcalan'ın hükümlü statüsünü değiştirmeyeceğini ve infaz sürecini askıya almayacağını söyledi. Böyle bir görevlendirmenin, terörün tasfiyesi ve devlet-toplum bütünleşmesi perspektifi doğrultusunda verilen çalışma şartı niteliğinde olduğunu belirtti ve olası açık görüşme çeşitliliklerinin daima bir imtiyaz olmadığını kaydetti.

Toparlayacak olursak, Uçum'un açıklamaları çerçevesinde 7595 sayılı kanun ve ilgili kurulların çalışmaları, MGK kararının yayımlanmasıyla birlikte önümüzdeki dönemde uygulanmaya başlayacak ve sürecin hukuki mekanizmaları adım adım işletilecektir. Yeni anayasa ve iş kanunu reformu ile infaz hukuku konularında ise hazırlıkların sürdüğü ve bazı düzenlemelerin yakın dönemde gündeme alınmasının beklenebileceği sonucuna ulaşılıyor.

Mehmet Uçum: "(Terörsüz Türkiye süreci) Bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kararı'nın ilanı bekleniyor"