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Milli İstihbarat Teşkilatı sınırda kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural'ı yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin koordineli operasyonla kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural Suriye sınırında yakalandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 16:06

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EDİTÖR: Caner Şahin

Milli İstihbarat Teşkilatı sınırda kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural'ı yakaladı

Mihraç Ural'ın yakalanması

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Suriye Genel İstihbarat Servisi’nin ortak yürüttüğü bir operasyon sonucunda, kırmızı kategoride aranan Mihraç Ural Suriye sınır hattında yakalandı.

operasyonun koordinasyonu:

Operasyon, iki ülkenin istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi arasındaki iş birliği, yakalamanın gerçekleşmesine olanak sağladı.

yakalamanın konumu:

Yakalanma, kaynak metinde belirtildiği üzere Suriye sınır bölgesinde gerçekleşti. Olayın ayrıntıları ve sonraki adımlar kaynak açıklamasında yer almamaktadır.

MİHRAÇ URAL YAKALANDI

MİHRAÇ URAL YAKALANDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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