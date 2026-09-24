Milli kadın boksörler Kozan'da turnuva hazırlıklarını sürdürüyor

kampın işleyişi ve hedefleri:

Türkiye Genç Kadınlar Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyatları öncesinde hazırlıklarını Adana'nın Kozan ilçesinde sürdürüyor. Milli takım, üçüncü kamp etabını burada gerçekleştiriyor ve sıkı bir antrenman programı uyguluyor.

Kadroda yer alan 13 sporcu, turnuva takvimine göre sırasıyla 1 Ekim'de Karadağ'daki Avrupa Şampiyonası, ardından 17 Ekim'de aynı ülkede yapılacak Dünya Şampiyonası ve son olarak 3 Kasım'da Dakar'daki Gençlik Olimpiyatları'nda ringe çıkacak. Kozan'daki hazırlık dönemi, milli takım için hem teknik hem de fiziki açıdan belirleyici olacak.

yerel destek ve öne çıkan sporcu:

Kamp, takım için ilk kez Kozan'da planlanan 15 günlük bir etap olarak düzenleniyor. Milli takımın Kozanlı başantrenörü Fatih Öztürk, ilçede 2023'te Türkiye Gençler Şampiyonası'nın da yapıldığını hatırlatarak bu kampın önemine vurgu yaptı.

Kampın dikkat çeken ismi, 17 yaşındaki Kozanlı Azranur Çetin. Çetin, Dünya Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyatları kadrosunda yer alıyor ve Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda madalya hedefiyle temsil edecek. Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin ise takımın ilçede ağırlanmasından duyulan memnuniyeti şöyle ifade etti: "Biz dünya olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı ile ilçemizde büyük bir gurur yaşıyoruz. Gençlerimizi burada ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz".

TÜRKİYE GENÇ KADINLAR BOKS MİLLİ TAKIMI, AVRUPA ŞAMPİYONASI, DÜNYA ŞAMPİYONASI İLE GENÇLİK OLİMPİYATLARI ÖNCESİ HAZIRLIKLARINI ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SÜRDÜRÜYOR.