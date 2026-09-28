Dolar 48,9753 +0,12%
Euro 55,7106 -0,06%
Bist 12.592,76 -2,38%
Altın Gram 6.541,95 -3,85%
EUR/USD 1,1374 -0,17%
Brent Petrol 98,24 +0,82%
--°

Milli koordinasyon komitesi İSEDAK gündemiyle ekonomik işbirliğini ele aldı

İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi 8’inci toplantısı İbrahim Şenel başkanlığında yapıldı; ticari ilişkiler, KİK FTA müzakereleri ve helal belgelendirmesi gündemdeydi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 21:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Milli koordinasyon komitesi İSEDAK gündemiyle ekonomik işbirliğini ele aldı

Milli koordinasyon komitesi İSEDAK gündemiyle ekonomik işbirliğini ele aldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) Milli Koordinasyon Komitesi 8’inci toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı ve Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda aktarılan ana başlıklar:

Toplantıda, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca Tercihli Ticaret Anlaşması (PTA) kapsamındaki gelişmeler katılımcılara aktarıldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan toplantıda, PTA ve diğer ikili/multilateral girişimlerde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi.

Gündemde ayrıca Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin mevcut aşaması değerlendirilirken, helal ürünlerin belgelendirilmesi ve akreditasyonu alanındaki ilerlemeler de paylaşıldı. Bu konuların hem ticaret kolaylaştırma hem de pazar erişimi açısından önemi vurgulandı.

Değerlendirme ve olası etkiler:

Toplantı, üye ülkelerle ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ulusal pozisyonların uyumlaştırılması açısından bir koordinasyon platformu işlevi gördü. Tercihli Ticaret Anlaşması ve KİK FTA müzakerelerinde sağlanacak ilerlemenin, özellikle bölgesel ticaret hacmi ve yatırım akımlarına olumlu yansımaları olabileceği ifade edildi. Helal ürünlerin belgelendirilmesi ve akreditasyonundaki düzenlemeler ise ihracatta standart uyumunu kolaylaştırarak rekabet gücünü artırma potansiyeli taşıyor.

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre, toplantı kapsamındaki paylaşımlar ve değerlendirmeler, ilgili kurumların koordinasyonunu güçlendirmeye ve İSEDAK çerçevesinde Türk dış ticaret politikalarının etkinliğini artırmaya yönelik adımların temelini oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI İBRAHİM ŞENEL’İN BAŞKANLIĞINDA, İSLAM İŞBİRLİĞİ...

CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANI İBRAHİM ŞENEL’İN BAŞKANLIĞINDA, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) MİLLİ KOORDİNASYON KOMİTESİ 8’İNCİ TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da üreticiye can suyu
images

üretimin geleceği maktek avrasya 2026'da sergilendi
images

Muş'un sonbahar meyveleri tezgâhlarda hayat buldu
images

Akliman'da şebeke modernizasyonuyla daha güvenli enerji hedefleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köy yolunda sağ bulundu: Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kurtarıldı

Fidan Abu Dabi'de Al Nahyan ile bölgesel gündemi ve işbirliğini görüştü

Enerjimizi terörden alıp bilime ve kalkınmaya yatırmak

geceyi ağaç dalları arasında geçirdiler: mantar toplamaya çıkan iki arkadaş 14 saatin ardından sağ bulundu

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi