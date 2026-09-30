Millî motorlar Şanlıurfa'ya geliyor: TEI TEKNOFEST'te güç ve eğitim odaklı stand kuruyor

TEI standı ve sergilenecek motorlar:

TEI, Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki gelişimini göz önüne seren bir sunumla TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa’da yerini alıyor. Festival boyunca ziyaretçiler, Türkiye’nin en güçlü millî turbofan motoru TEI-TF10000, Türkiye’nin ilk uçak motoru TEI-TF6000, Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400, Türkiye’nin ilk millî turbodizel havacılık motoru TEI-PD170 ve yerli helikopter motoru T700-TEI-701D gibi önemli modelleri standında görme ve yakından inceleme fırsatı bulacak.

Millî motorların yanı sıra TEI, küresel pazarda yoğun talep gören LEAP motoru için ürettiği parçalar ile havacılıkta ileri üretim yöntemlerini sergileyen eklemeli imalat parçalarını da ziyaretçilere sunacak. Stand, hem mühendislik meraklılarının hem de sektör profesyonellerinin teknik detaylara ulaşabileceği bir platform olacak.

Gençlere yönelik yarışma ve yetkinlik geliştirme:

TEI, 2019’dan beri TEKNOFEST paydaşları arasında yer alıyor ve festivalin teknoloji yarışmalarında aktif rol alıyor. Özellikle ana yürütücülüğünü üstlendiği Jet Motor Tasarım Yarışması ile genç mühendis adaylarının teorik bilgilerini somut bir mühendislik problemine uygulamalarına imkân sağlanıyor. Bu yarışmada dereceye giren takımlar ödüllerini TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa’da alacak.

Yarışma, TEI’nin Türkiye’nin havacılık motorları alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlama hedefiyle uyumlu bir deneyim sunuyor; gençler burada uygulamalı öğrenme, takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı elde ediyor.

Kariyer fırsatları ve ziyaret bilgileri:

Festival süresince TEI insan kaynakları yetkilileri, şirketin yetenek programları ve kariyer imkânları hakkında katılımcılara bilgi verecek. Ziyaretçiler hem sergilenen motor ve parçalar hakkında teknik bilgi alabilecek hem de olası işe alım ve staj fırsatları hakkında doğrudan görüşebilecekler.

TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek; TEI standı fuar alanında M-3 konumunda ziyaretçilerini bekliyor.

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ MİLLÎ TURBOFAN MOTORU TEI-TF10000, TÜRKİYE’NİN İLK UÇAK MOTORU TEI-TF6000, TÜRKİYE’NİN İLK MİLLÎ HELİKOPTER MOTORU TEI-TS1400, TÜRKİYE’NİN İLK MİLLÎ TURBODİZEL HAVACILIK MOTORU TEI-PD170 VE TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ HELİKOPTER MOTORU T700-TEI-701D, TEKNOFEST GÜNEYDOĞU ŞANLIURFA’DA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURULACAK.