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Milli takım 12 Dev Adam ruhuyla Dünya Kupası'na kilitlendi

Bakan Osman Aşkın Bak, Litvanya galibiyeti sonrası 12 Dev Adam'ın FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılacağına inandıklarını ve İzlanda sınavını beklediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milli takım 12 Dev Adam ruhuyla Dünya Kupası'na kilitlendi

Bakanın değerlendirmesi:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İstanbul'da Litvanya'yı 94-66 yenmesi sonrası takımın sergilediği performansı tebrik etti. Bak, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede hem maçın hem de milli takımın genel durumunun sevindirici olduğunu vurguladı.

Maçın seyrine dair gözlemler:

Bakan Bak, karşılaşmanın önemine işaret ederek, "Basketbol ekolü olan bir ülkeye karşı bu başarıyı elde etmek önemli" dedi. Milli takımın ilk etapta 6’da 6 yaptığını hatırlatan Bak, İstanbul'daki galibiyete ek olarak önlerindeki deplasman sınavı olan İzlanda maçına değindi ve ardından İtalya gibi rakiplerle oynanacak maçların önemine dikkat çekti.

Gelecek hedefi: Dünya Kupası:

Milli takımın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılacağına inancını yineleyen Bak, "İnancımız şu ki milli takımımız Dünya Kupası’na katılacak. Orada da iyi işler yapacak" ifadelerini kullandı. 2025'te elde edilen "Avrupa ikinciliği" başarısına atıf yapan Bakan, bu sonucun takımın yükselişinin işaretleri olduğunu belirtti ve Avrupa sıralamasındaki konuma vurgu yaptı.

Tribün desteği ve altyapı yatırımları:

Bak, maçta tribünleri dolduran 10 bine yakın taraftar ve ekran başında maçı izleyenlerin desteğinin değerine dikkat çekti. Federasyonun altyapıya yaptığı yatırımları takdir eden Bak, tesislerin tamamlandığını ve U17 Dünya Şampiyonası ile U16 ve diğer kategorilerdeki organizasyonların Türk basketbolunun geleceğinin parlak olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan ayrıca teknik heyeti ve federasyonu tebrik ettiğini, maç öncesi Cumhurbaşkanı'nın arayıp tebriklerini ilettiğini ve bu yakın ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Birlik ve beklenti:

Türk sporunun geleceğine ilişkin konuşmasında Bak, "Hep beraber güzel günlere doğru yürüyoruz" diyerek birlik mesajı verdi. Basketbolcuların ortaya koyduğu performans, tribün coşkusu ve sporun birleştirici gücüne duyulan inançın altını çizdi.

Son olarak İzlanda maçına ilişkin beklentisini paylaşan Bakan, "İnşallah İzlanda maçında da başarılarının devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı ve salonların doldurulması çağrısı yaptı. Bakan, maçları yalnız bırakmadıklarını, Cumhurbaşkanı ile birlikte birçok maça katıldıklarını da sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı&#039;nın FIBA 2027 Basketbol...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na katılacağına inandıklarını söyledi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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