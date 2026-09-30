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Milli takım belçika sınavı öncesi kompakt antrenmanla son rötuşları yaptı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika maçı öncesi TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde pas, taktik ve duran top çalışmaları yaptı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Milli takım belçika sınavı öncesi kompakt antrenmanla son rötuşları yaptı

A Milli Takım, Belçika maçı öncesi son idmanlarını tesislerde gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki 3. maçında oynayacağı Belçika karşılaşması öncesinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen çalışmada takım, maç programına uygun bir hazırlık düzeyi sergiledi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, önce salonda yapılan fiziksel ve taktik hazırlıklarla başladı; daha sonra sahaya geçilerek pas, taktik yerleşim ve duran top organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanda oyuncuların saha içi koordinasyonunu güçlendirecek kısa, yoğun tekrarlar yapıldığı ve set parçalarına özel çalışma ayrıldığı bildirildi.

Kadro hareketleri ve eksikler:

Dünkü antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu bugün takımla çalışmalara katılırken, Ümit Milli Takımı aday kadrosunda bulunan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de idmanda yer aldı. Teknik ekip, kadroda görev alabilecek oyuncuların durumunu yakından takip ediyor.

Yönetim desteği ve program:

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Zafer Bahadır Saraç, Mustafa Temel Bozbağ ve Muhammet Akçay, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel izledi. Milliler, yarın saat 11.15’te yapacakları antrenmanın ardından Belçika’ya hareket edecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP&#039;TAKİ 3. MAÇINDA BELÇİKA İLE DEPLASMANDA...

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ 3. MAÇINDA BELÇİKA İLE DEPLASMANDA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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