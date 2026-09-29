Milli takım Riva'da Belçika sınavına başladı

Hazırlık antrenmanı:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü deplasmanda oynayacağı Belçika sınavının hazırlıklarına Riva'da başladı.

Dün İtalya karşılaşmasında belirli süre forma giyen oyuncular salonda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahada çalıştı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı; çeviklik çalışması ve sprint koşularının ardından top kapma çalışması yapıldı ve idman taktik oyunla tamamlandı.

Sakatlık ve katılım durumu:

İtalya maçının ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü ile sakatlığı nedeniyle ağrısı bulunan Emirhan Topçu bugünkü antrenmana katılmadı.

A Milli Takım hazırlıklarını yarın saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇINDA 2 EKİM CUMA GÜNÜ DEPLASMANDA BELÇİKA İLE KARŞILAŞACAK A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, MÜCADELENİN HAZIRLIKLARINA RİVA'DA YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI.