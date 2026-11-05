Millî turbojette bininci motor: sanayi başarısının somut adımı

Bininci KTJ üretimi teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Kale Jet Motorları tarafından geliştirilen KTJ serisi millî turbojet motorların bininci üretimi, Savunma Sanayii Başkanlığında düzenlenen törende teslim edildi. Törene katılan Prof. Dr. Haluk Görgün, hem mühendislik hem de sanayi boyutuyla bu adımın önemine dikkat çekti.

Görgün, ilk motorun geliştirilmesinin büyük bir mühendislik başarısı olduğunu; bunu aynı kaliteyle bin kez üretebilmenin ise ayrı bir sanayi başarısı olduğunu belirterek yöneticisinden teknisyenine kadar emeği geçenleri kutladı. Bir mühendisin fikrinin veya teknisyenin emeğinin yıllar sonra ülkenin geleceğini etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

yerli üretim ve sürekliliğin önemi:

Mayıs 2004'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında alınan kararlarla büyük dış alım ihalelerinin iptal edildiğini anımsatan Görgün, o günden itibaren yerli geliştirme ve üretimin öncelendiğini söyledi. Bu kararlılık, kaynak ayrılması ve projelerin sürekli takibi sayesinde yıllar süren projelerin seri üretime geçmesini sağladı. Görgün, “Bu bin motorla en az 200 milyon dolarlık kaynağın ülkemizde kalmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

bağımsızlık, ekosistem ve ihracat:

Görgün, geçmişte Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası uygulanan ambargolar ve terörle mücadelede karşılaşılan kısıtlamaların savunma sanayinde dışa bağımlılığın bedelini gösterdiğini belirtti. Daha önce füzelerimizde yurt dışından temin edilen motorların üretimin devamlılığını ve ihracat imkânlarını sınırladığını hatırlattı.

Kale tarafından geliştirilen motorların SOM, ATMACA, ÇAKIR ve KARA ATMACA gibi sistemlerde kullanılmaya başlanmasıyla bu bağımlılığın önemli ölçüde ortadan kalktığını belirten Görgün, üretim ekosisteminin Kale, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ve tedarikçilerle Silahlı Kuvvetlerinin saha tecrübesinin birleşmesiyle güçlendiğini ifade etti. Tek bir parçanın eksikliğinin sistem teslimatını geciktirebileceğini vurgulayarak üretim sürekliliğinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Görgün, üretim artışıyla ekonomik katkının da büyüdüğünü belirterek bu bin motorun ülke içinde en az 200 milyon dolarlık kaynağı tutmakla kalmayıp, üretim gücünün dış pazarlarda da karşılık bulduğunu; bunun sonucunda üç kıtada 10’a yakın ülkeye ihracat sözleşmesinin imzalandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmayla “yapamayız” yaklaşımının geride bırakıldığını, Kale'nin bu süreçte öncü rol oynadığını belirten Görgün, elde edilen birikimle yeni motor projelerinin geliştirileceğini ve üretimin büyütüleceğini ifade etti. Görgün, Kale Grubuna, Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanlarına, proje ortaklarına, tedarikçilere ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ederek bininci motorun hayırlı olmasını diledi.

Millî turbojet motorlarda bininci üretim için tören düzenlendi