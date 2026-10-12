Milli Türk Talebe Birliği'nin Bursa hizmet binası gençlerin buluşma noktası olacak

Açılış töreni ve katılımcılar:

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Bursa İl Başkanlığı'nın Kayhan Mahallesi'ndeki yeni hizmet binası düzenlenen törenle resmi olarak hizmete girdi. Törene siyaset, akademi, iş dünyası temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Programda birliğin tarihçesi, gençliğe yönelik işleri ve yeni binanın faaliyet alanları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Kahraman'ın vurguları:

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, MTTB'nin 110 yıllık geçmişine dikkat çekerek birliğin gençlik çalışmalarında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Kahraman, birliğin geçmişte Türkiye siyasetinde etkili olduğunu ve farklı kesimleri bir araya getirdiğini ifade etti.

Kahraman konuşmasında şu noktalara değindi: 'Gençlik ne kadar güçlüyse ülke o kadar güçlü olur.' Ayrıca MTTB'nin 48'inci dönemde, '67-69 iki tane darbeyi önleyen' rolüne değinerek, örgütün fikir birliği sağlama ve ulusal bütünlüğe katkı sunduğunu söyledi. Tarih bilinci üzerinde duran Kahraman, gençleri kendi tarihlerini unutmamaya çağırdı ve Osmanlı'dan günümüze uzanan bir mirasın mensupları olduklarını hatırlattı: 'Biz 3 kıtayı, 7 denize hükmetmişiz. Biz, 19 milyon 200 bin yani 20 milyon kilometrekare hükmetmişiz.'

Vali, belediye ve birlik yetkililerinin mesajları:

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, MTTB'nin gençlerin fikir, kültür ve medeniyet dünyasına katkı sağladığını belirterek yeni hizmet binasının gençlere araştırma, okuma ve fikir üretme imkânı sunacağını söyledi. Ayyıldız, 'İnanıyorum ki bu yeni hizmet binası gençlerimizin okuyacağı, araştıracağı, fikir üreteceği ve kendilerini geliştireceği önemli bir buluşma merkezi olacaktır,' diyerek binanın rolüne dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise birliğin yüz yılı aşkın geçmişine işaret ederek MTTB'nin çok sayıda fikir insanı, akademisyen, devlet adamı ve siyasetçi yetiştirdiğini anlattı. Biba, belediye olarak yeni hizmet binasına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

MTTB Genel Başkanı Tahsin Başarı ise tarihten aldığı güçle geleceğe yürüdüklerini söyleyerek, yeni binanın gençlerin bir araya gelip proje üreteceği, kitap okuyacağı ve dostluklar kuracağı bir merkez olacağını belirtti. Başarı, 'Bu kapıdan giren her gencimizin gönlünde memleket sevdasının, zihninde fikir mücadelesinin, hayatında hizmet idealinin yaşaması için gayret göstereceğiz,' sözleriyle hedefi özetledi.

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MTTB Bursa Şube Başkanı Cemal Yavuz Özdemir, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle binanın hizmete girişi resmen tamamlandı.

Yeni hizmet binası, birliğin gençlerle yürüttüğü faaliyetlerin mekânsal olarak merkezileşmesine, eğitim ve proje üretim süreçlerinin güçlenmesine zemin hazırlayacak. Törende dile getirilen ortak kanaat, gençliğin milli ve manevi değerlerle donatılmasıyla Türkiye'nin hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar atılacağı yönünde oldu.

Öne çıkan not: Açılış konuşmalarında tekrar eden vurgu, gençliğin güçlendirilmesi, tarih bilincinin korunması ve yeni nesillerin fikir üretme ortamlarına erişimi oldu.

MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB) BURSA İL BAŞKANLIĞININ YENİ HİZMET BİNASI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. AÇILIŞTA KONUŞAN CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ VE ESKİ TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN, GENÇLİĞİN ÜLKENİN GELECEĞİNDEKİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, "GENÇLİK NE KADAR GÜÇLÜYSE ÜLKE O KADAR GÜÇLÜ OLUR" DEDİ.