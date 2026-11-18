Gezgin portal üzerinden RASAT ve GÖKTÜRK-2 görüntüleri halka açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin millî gözlem uyduları RASAT ve GÖKTÜRK-2 tarafından elde edilen optik uydu görüntülerinin TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Gezgin Uydu Görüntü Portalı aracılığıyla ücretsiz erişime sunulduğunu duyurdu. Bakan Kacır, paylaşımında uydu verilerinin çevresel değişimlerin izlenmesi ve analiz edilmesinde önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Portalın sundukları:

Gezgin Portal, Türkiye’nin yerli gözlem uydularından elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntülere tek bir platformdan ulaşma imkânı sağlıyor. Platforma e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılabiliyor ve görüntüler tamamen ücretsiz indirilebiliyor. Kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde farklı harita katmanları, tarih ve görüntü netliği filtreleri ile istenen bölge anında görüntülenebiliyor.

Kullanıcılar, sistemde kendi dosyalarını yükleyerek veya harita üzerinde nokta, çizgi ve poligon araçlarıyla özel çalışma alanları oluşturarak seçtikleri görüntüleri sepetlerine ekleyebiliyor ve tek tıkla indirebiliyor. Bu işleyiş, araştırmacılar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için pratik veri erişimi sunuyor.

İklim izlemede uydu verilerinin rolü:

Bakan Kacır, COP31 kapsamında dünyanın gözü Antalya'ya çevrilirken uydu teknolojilerinin iklim değişikliğini takip etmedeki önemine dikkat çekti. Kacır'ın ifadeleri şöyle: 'İklim değişikliğini anlamak, dünyaya farklı bir açıdan bakmakla başlıyor. Dünyanın gözü COP31 için Antalya'ya çevrilirken, uydu teknolojileri de gezegenimizdeki değişimleri anlamamıza katkı sağlıyor.'

Uydu görüntüleri, tarım alanları, bitki örtüsü, su kaynakları ve arazi kullanımındaki değişimlerin izlenmesine imkân tanıyor. Gezgin Portal aracılığıyla erişilebilen veriler, alan değişimlerinin zaman içinde karşılaştırılmasını kolaylaştırarak yerel ve bölgesel ölçekte çevresel politika ve karar alma süreçlerini destekleyebilir.

TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Gezgin Portal, hem gündelik kullanıcıların hem de araştırmacıların ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlanmış erişim ve indirme işlevleri sunuyor. RASAT ve GÖKTÜRK-2 görüntülerine e-Devlet üzerinden ulaşım, veri erişimini yaygınlaştırmayı ve izleme çalışmalarının şeffaflığını artırmayı hedefliyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, "MİLLÎ UYDULARIMIZ RASAT VE GÖKTÜRK-2'DEN ELDE EDİLEN OPTİK UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ ‘GEZGİN UYDU GÖRÜNTÜ PORTALI' ÜZERİNDEN ÜCRETSİZ ERİŞİME SUNUYORUZ" DEDİ.