Milli uzay aracı 2027’nin başında ay yörüngesine gönderilecek

yerel açılış ve kongre buluşması:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Burdur’da gerçekleştirilen Salda Bilim Merkezi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki Millî Teknoloji Atölyesi açılışında, Türkiye’nin uzay programına ilişkin yol haritasını paylaştı. Açılışa, 77. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında ülkemize gelen astronotlar da katıldı.

projenin hedefi ve zaman çizelgesi:

Bakan Kacır, Türkiye’nin geliştirdiği millet kabiliyetlerinin ürünü olan uzay aracıyla 2027’nin ilk aylarında uzaya uğurlama planı bulunduğunu söyleyerek, aracın Ay yörüngesinde bilimsel araştırmalar gerçekleştireceğini aktardı. Kacır, bu hedeflerin arkasında kararlı bir devlet iradesi ile bilim insanları, mühendisler ve teknisyenlerin emeğinin olduğunu vurguladı.

gençlik, eğitim ve teknoloji ekosistemi:

Bakan konuşmasında genç nüfusun avantajına dikkat çekti ve bu potansiyelin bilim, teknoloji ve girişimcilikle birleştirilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin yerli projelerine referans vererek TÜRKSAT 6A ve Togg gibi örnekleri anan Kacır, astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile yürütülen bilimsel görevlerin uzay araştırmalarını zenginleştirdiğini söyledi.

altyapı ve yaygın eğitim hamlesi:

Kacır, Millî Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenen çalışmaları özetleyerek, 2018’den bu yana düzenlenen TEKNOFEST etkinlikleri ve gençlere yönelik atılımlara değindi. 81 ilde hayata geçirilen 132 Deneyap Teknoloji Atölyesi ile gençlere robotik, kodlama, nesnelerin interneti, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda 36 aylık ücretsiz eğitimler verildiğini, ayrıca 44 bilim merkezinin hizmete açılarak 22,5 milyonun üzerinde ziyaretçi ile buluşulduğunu söyledi.

salda’nın bilimsel rolü:

Salda Gölü’nün jeolojik özelliklerinin Mars’taki Jezero Krateri ile benzerlik taşıdığını hatırlatan Kacır, bölgedeki bilimsel faaliyetlerin Mars araştırmalarına özgün katkılar sunduğunu belirtti. Salda’da açılan bilim merkezinin, bu bölgenin doğal laboratuvar niteliğindeki potansiyelini daha geniş kitlelerle buluşturacağı vurgulandı.

77. Uluslararası Uzay Kongresi’nin Türkiye’de düzenlenmesinin küresel uzay ekosisteminde ülkenin konumunu güçlendirdiğini ifade eden Kacır, kongrenin 111 ülkeden katılımcı ağırladığını ve etkinlik kapsamında gençlere ayrılmış özel bir alan olan "Future Space - Geleceğin Uzayı"da yerli projelerin sergilendiğini kaydetti. Kongrenin halka açık bir günle gençlerin ve çocukların uzay bilimiyle doğrudan temas edebilmesine imkân tanıyacağı bildirildi.

Kacır, sözlerini Türkiye Yüzyılı vizyonuna bağlayarak İMECE, TÜRKSAT 6A, Türk Astronot ve Bilim Misyonu, Ay Programı, uzay limanı ve uzay teknoparkı projelerinin ülkenin tam bağımsızlık ve teknoloji hedeflerine hizmet ettiğini belirtti ve bu doğrultuda kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, BURDUR'DA SALDA BİLİM MERKEZİ İLE BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ MİLLÎ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI.